Craig Breen va poursuivre son travail de développement pour MRF Tyres en Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, cette semaine, au Rallye de Fafe Montelongo.

Voici ce que l’Irlandais de 30 ans avait à dire avant son déplacement au Portugal, où il pilotera une Hyundai i20 R5 accompagné de son copilote et compatriote Paul Nagle.

Comment vous préparez-vous pour un nouveau rallye ?

“C’est difficile, car c’est un grand pas dans l’inconnu. C’est un rallye régional, donc trouver des images de caméras embarquées et de choses comme ça est compliqué. Heureusement, les organisateurs ont travaillé dur pour que cet événement ait lieu, dans ce qui est évidemment une période difficile. Nous allons donc quand même nous rendre au Portugal. Il semble que ce sera un beau rallye, car les routes ont l’air d’avoir un beau profil.”

Le fait que ce soit un nouveau rallye rend-il le challenge encore plus excitant ?

“Je suis toujours partant pour de nouveaux rallyes, pour voir de nouveaux endroits. Ça donne un élément supplémentaire. Comme personne n’a la moindre expérience des spéciales, personne n’a de gros avantage sur les autres.”

Est-ce très difficile de disputer un rallye pour la première fois ?

“Tous les rallyes que j’ai faits cette année en championnat d’Europe étaient relativement nouveaux pour moi, donc c’est quelque chose à quoi je suis habitué. À part les Canaries, je n’ai fait aucun des autres rallyes dans le passé. Bien sûr, j’avais déjà couru à Liepāja, mais c’était en hiver et c’est un rendez-vous complètement différent en été.”

Comment vous êtes-vous préparé spécifiquement pour ce rallye ?

“Nous avons fait une petite séance d’essais de développement la semaine dernière pour retrouver l’asphalte. Nous voulons progresser et essayer d’obtenir des résultats encore meilleurs lors des prochaines manches. C’est important, car tous les rallyes qui restent en 2020 sont sur asphalte. Nous améliorons et développons les pneus MRF.”

Quel est votre plan pour les essais officiels d’aujourd’hui ?

“Nous allons essayer d’entrer dans notre rallye, de revenir en mode R5. Je suis content de l’équilibre de la Hyundai, content de tout. Nous faisons encore un peu de développement des pneus, mais c’est ce pour quoi nous sommes là.”

Avez-vous un objectif pour ce rallye ?

“Juste de poursuivre le développement des pneus, c’est la chose la plus importante. Paul et moi, l’équipe et tout le monde faisons tout ce que nous pouvons. Nous avons connu deux rallyes parfaits de notre côté, et devons continuer ce développement comme nous l’avons fait depuis le premier kilomètre des premiers essais libres à Rome.”

La pluie est attendue pour le week-end. Cela rend-il beaucoup plus difficile un rallye sur goudron ?

“Je n’ai pas beaucoup piloté sur le mouillé avec ces pneus et c’est quelque chose sur quoi nous allons devoir travailler. Ce sera intéressant d’essayer les pneus dans ces conditions et de voir où nous en sommes. Il semble que l’asphalte ait beaucoup d’adhérence, alors j’espère que ce ne sera pas trop mal avec la pluie. Mais la météo change tellement qu’il faut attendre d’être plus près du départ pour voir ce que nous ferons.”

L’ordre de départ est basé sur le classement du championnat pour la première étape. Les positions sur la route seront-elles très importantes s’il pleut ?

“Il y aura quelques endroits où couper dans certaines cordes sera possible, et peut-être que ceux qui roulent un peu derrière auront plus de saletés sur la route. Mais je ne pense que cela fera une grande différence, à moins qu’il pleuve beaucoup et qu’il y ait de la boue sur la route à plein d’endroits. Je ne pense pas que ce sera un gros problème.”

Votre fantastique deuxième place au Rallye d’Estonie, au début du mois, vous a-t-elle donné un coup de boost pour le Rallye de Fafe Montelongo ?

“C’est évidemment génial, mais la chose la plus importante est de garder la continuité, la consistance du pilotage. Cela nous donne, à Paul et à moi, la confiance de pouvoir être avec les meilleurs au monde. Nous devons juste poursuivre notre travail en championnat d’Europe, travailler aussi dur que nous le pouvons et essayer de rendre les pneus meilleurs pour MRF Tyres.”

Le Rallye d’Estonie a-t-il été votre meilleur à ce jour ?

“C’est probablement notre meilleur résultat sur le papier, mais en termes de pilotage, je n’ai pas senti de grand pas en avant en matière de rythme par rapport à ce que nous avons fait récemment. Depuis que la saison est repartie, honnêtement, Paul et moi avons été dans une très bonne position. Nous travaillons très dur, tout le package est très efficace et toutes les étoiles étaient alignées en Estonie. Nous avions les outils qu’il fallait pour faire un bon résultat. Mais c’est sûr, nous irons sur les prochains rallyes en sachant que nous pouvons le faire, nous devons juste garder la tête froide.”

