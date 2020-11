Les routes étaient humides et boueuses, dites-vous, et vous avez dû monter les pneus pluie de MRF même s’il ne pleuvait pas. Vous attendez-vous à des conditions similaires pour le rallye ? “Je n’ai aucune idée de ce que fera la météo ces prochains jours ! Évidemment, ça ne commence pas vraiment avant samedi. Nous avons donc quelques jours pour voir ce que fera la météo. Mais ces essais nous ont un peu donné un avant-goût de ce à quoi ça peut ressembler.”

Avec l’importance du développement des pneus MRF et des données relevées, comment abordez-vous ce week-end ?

“C’est la même chose que chaque week-end, nous analysons et voyons comment nous pouvons les faire progresser. Ce n’est en rien différent des autres rallyes. Nous allons y aller et rouler sur un bon rythme, essayer de ne prendre aucun risque et apporter quelques améliorations en permanence.”