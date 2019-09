Interview ERC : Emilio Fernandez

Le pilote chilien Emilio Fernandez fait ses débuts en Championnat d'Europe FIA des Rallyes cette semaine au Rallye de Chypre. Voici le que le pilote du Toksport WRT avait à dire avant le départ.

Qu'est-ce qui vous a amené à Chypre pour débuter en ERC ?

“C'était un rallye que je pouvais caler dans mon calendrier mais évidemment, c'est un rallye difficile et j'adore les rallyes difficiles.”

C'est votre première année de compétition en R5. Comment trouvez-vous le défi ?

“C'est ma première année en R5, et mon second rallye en dehors du Chili avec cette voiture après l'Estonie. Je n'ai pas beaucoup de kilomètres derrière moi et je suis ici pour apprendre.”

Votre performance a été impressionnante durant la Spéciale de Qualification avec le neuvième chrono, mais quelle a été votre réaction après coup ?

“J'étais très content de ma qualification, c'était une surprise pour moi. Ça voulait dire que je pourrais choisir ma position de départ.”

Quel est votre objectif pour le rallye ?

“L'objectif principal est d'engranger plus de kilomètres avec cette voiture, puis nous verrons. Les spéciales sont très belles, je trouve.”

Concernant l'avenir, peut-être un peu d'ERC l'année prochaine ?

“Peut-être l'année prochaine, mais je dois établir mon calendrier. Si je pouvais ajouter cinq courses, je viendrai ici, mais je ne sais pas.”

