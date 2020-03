Interview ERC : Eyvind Brynildsen parle du Rallye de Liepaja

Le Rallye de Liepāja devant désormais accueillir la manche d'ouverture du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2020, Roberts Graudiņš discute avec Eyvind Brynildsen qui a le rythme pour viser la victoire lors de cette rapide épreuve sur terre.

Il s'agit d'un des rallyes les plus rapides de la saison, et ce qui vous est arrivé en 2018 prouve que les spéciales lettones ne pardonnent rien...

“Je dirais que les spéciales en elles-mêmes sont un peu plus faciles que sur d'autres rendez-vous. On peut bien lire la route. Malheureusement, si vous commettez une erreur, ça peut mettre un terme à votre rallye, comme on l'a en effet expérimenté en 2018.”

En quoi le fait d'avoir déjà couru deux fois à Liepāja vous aide-t-il dans votre préparation ?

“J'aime vraiment ce rallye. Les spéciales conviennent bien à mon style de pilotage, et le pays est fantastique avec le meilleur public de la planète !”

Avez-vous eu la chance d'apprécier la nature lettone et Liepāja quand vous ne couriez pas ?

“Pas vraiment. J'espère avoir un peu de temps pour ça cette année – c'est une belle ville avec un port magnifique.”

Appréciez-vous l'ambiance et le travail des organisateurs ?

“Comme je le disais, le Rallye de Liepāja a un soutien incroyable des fans. Les spéciales sont pleines de monde, et cette année, l'un d'eux aura l'opportunité de prendre la place du copilote lors de mes tests le lundi d'avant. Ce sera clairement une expérience inoubliable.”

Les Lettons disent que Liepāja est le berceau du vent. Quelle météo préféreriez-vous pour cette année ?

“J'espère un week-end ensoleillé et passionnant ! Et aussi que je sablerai le champagne sur la plus haute marche du podium. Je suis impatient que le rallye commence !”

