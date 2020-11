Le candidat au titre ERC1 Junior a un objectif clair en tête pour le Rally Islas Canarias comptant pour le Championnat d’Europe des Rallye de la FIA. Voici ce qu’il avait à dire jeudi soir après la Spéciale de Qualification.

Grégoire, une grosse bagarre s’annonce pour décrocher le titre ERC1 Junior. Quel est l’objectif pour ce week-end ?

“L’objectif est bien sûr de remporter la catégorie ERC1 Junior et aussi de faire le meilleur résultat possible au classement général. Ça va être un peu compliqué de s’adapter à ces routes, par rapport à ce qu’on a en Belgique. Nous avons un peu d’expérience des années précédentes, mais les spéciales changent beaucoup. Nous avons quand même une bonne connaissance depuis l’année dernière et allons essayer de nous en servir cette année.”

Comme pour Ken Torn en ERC3 Junior, il y a une récompense financière de 100 000 euros destinée au vainqueur de l’ERC1 Junior, à dépenser l’année prochaine. Quel est l’objectif pour 2121, le championnat principal ?

“Ce serait le but. Il faut une première année pour apprendre les différentes spéciales et juste piloter une R5, car c’est notre première saison dans cette catégorie. Donc, la première année pour apprendre, la seconde pour gagner. Ce serait notre objectif.”

À l’arrivée de la Spéciale de Qualification, vous n’étiez pas très content. Quel était le souci et que pouvez-vous faire pour y remédier ?

“Nous avons glissé dans un virage, pas seulement surviré ou sous-viré, mais des quatre roues. Nous manquions de traction et c’était un petit problème. Mais surtout, personne ne veut être en première position [sur la route] demain, c’est le gros point d’interrogation. Il va pleuvoir cette nuit [celle de jeudi à vendredi], peut-être demain matin et quelques pilotes voudront être derrière avec une trajectoire plus propre. Je suis content de notre position, nous avons tiré de bons enseignements du shakedown et le vrai rallye commence demain.”

Une grosse bagarre s’annonce pour ce week-end entre Oliver Solberg et vous, mais à quoi ressemble votre relation, vous entendez-vous bien ?

“C’est très amical entre nous et Oliver ainsi qu’Aaron [Johnston]. Mais nous n’avons pas beaucoup de temps [pour nous voir] et puis il y a la situation due à la Covid. Nous voulons tous deux atteindre quelque chose de grand et nous allons lutter dans les spéciales.”

Votre petit frère Charles est aussi engagé sur ce rendez-vous et pour la première fois en ERC. Allez-vous avoir un œil sur lui ou va-t-il juste faire ce qu’il a à faire de son côté ?

“En temps normal, je lui donnerais quelques conseils, je l’ai d’ailleurs fait avant le rallye. Mais nous sommes maintenant concentrés sur notre course et pour essayer de faire au mieux. Bien sûr, s’il a besoin d’un peu d’aide, je serai toujours là, mais ce rallye est très important pour nous et je vais me concentrer dessus.”

