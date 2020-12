Après être passé de peu à côté de la gloire en 2019, Ken Torn a décroché un double titre FIA ERC3/ERC3 Junior sur la Ford Fiesta R4 équipée de Pirelli qu’il partage avec son copilote lui aussi Estonien, Kauri Pannas.

Avec des victoires de catégorie à Rome, Liepāja, en Hongrie et le week-end dernier sur le Rally Islas Canarias, le pilote de l’Estonian Autosport Junior, âgé de 27 ans, considère naturellement que ses accomplissements de 2020 illustrent un bon travail de sa part, d’autant plus que trois de ces succès sont survenus sur asphalte – la surface qu’il apprécie le moins.

Quatre victoires et les titres en ERC3 et ERC3 Junior sont un bel accomplissement. Alors, heureux ?

“Bien sûr que nous sommes contents. En débutant la saison, le titre était l’objectif et la saison a été si bonne que nous l’avions obtenu avant la dernière course. Mais c’est un rêve devenu réalité pour moi, je ne peux imaginer une meilleure façon de gagner le championnat. Nous nous sommes bien battus en tant qu’équipe, ça a été difficile mais cela ne nous a pas arrêtés.”

Le rôle de M-Sport Poland a-t-il été très important dans votre réussite ?

“M-Sport Poland a effectué un brillant travail, la Ford Fiesta Rally4 a très bien fonctionné et sans soucis. C’est une bonne voiture et quand on vient en ERC, on veut concourir en bonne position. Pour obtenir des résultats, il faut plus qu’un bon pilotage, il faut aussi un bon copilote, une bonne voiture et une équipe géniale, que nous avons eue toute l’année. Merci à tous pour votre soutien.”

La saison dernière s’était terminée de façon frustrante pour vous. Est-ce que celle qui vient de se terminer compense ce qui vous était arrivé à Zlín, où vous aviez initialement gagné le titre ERC3 Junior avant qu’une pénalité d’un autre pilote n’altère le résultat ?

“C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas fêté le titre chez nous quand nous avons appris que le Rallye de Spa était annulé, car nous voulions courir et terminer ainsi la saison sur un bon résultat.”

Vous aviez prévu également d’engranger de l’expérience sur asphalte en vous engageant sur le Rally Islas Canarias. Cela s’est-il passé comme prévu ?

“Ça a été une nouvelle leçon difficile pour nous et nous devons prendre toutes les informations pour l’avenir tellement nous manquons d’expérience. Nous avons ciblé ce que nous pouvons améliorer à l’avenir et nous en sommes contents. Nous avons eu quelques soucis du côté des notes et ça n’a pas été facile avec la forte pluie.”

Coiffer la couronne ERC3 Junior vous donne la chance de passer sur une quatre roues motrices pour deux manches du championnat d’Europe en 2021. Êtes-vous très excité par cette opportunité ?

“Bien sûr, tous les jeunes veulent piloter une Rally4 puis ils rêvent d’une Rally2 et enfin de franchir encore un palier. Je rêve de faire quelque chose avec une Rally2 l’année prochaine. J’espère que je serai prêt mais bien sûr, j’aurai besoin de beaucoup d’essais.”

Les derniers champions ERC3 Junior

2020 : Ken Torn (Estonie)**

2019 : Efrén Llarena (Espagne)

2018 : Mārtinš Sesks (Lettonie)

2017 : Chris Ingram (Grande-Bretagne)

2016 : Marijan Griebel (Allemagne)

2015 : Emil Bergkvist (Suède)

2014 : Stéphane Lefebvre (France)

**En attente de confirmation des résultats finaux

