Interview ERC : Luca Napolitano

Avant que l'Abarth Rally Cup ne soit associée au Championnat d'Europe FIA des Rallyes pour la première fois en 2019*, Luca Napolitano, directeur d'EMEA Fiat & Abarth Brands, discute ventes en hausse, importance du sport pour l'entreprise et excitants changements sur l'Abarth 124 rally pour la saison qui arrive.

Quels ont été les résultats d'Abarth en 2018 ?

“Cela a été une année record pour Abarth, en termes de ventes comme de succès en compétition. Avec près de 24.000 unités enregistrées et une hausse de 36,5% par rapport à l'année précédente, Abarth a réalisé son meilleur score de tous les temps, avec d'excellents résultats sur de nombreux marchés. Au Royaume-Uni, par exemple, où plus de 5600 exemplaires ont été vendus, soit une hausse de 27% pour établir un nouveau record. Cela a aussi été une année exceptionnelle en compétition : l'Abarth 124 rally, pour sa deuxième saison, s'est établie comme dominatrice dans la catégorie R-GT, totalisant plus de 40 victoires dans 12 championnats nationaux et remportant la Coupe FIA R-GT. Des résultats comme ceux-ci signifient que nous célébrerons avec fierté le 70e anniversaire d'Abarth durant l'année qui vient.”

Pourquoi la compétition est-elle importante pour Abarth ?

“L'histoire de la marque prend ses racines en compétition. Toute sa vie, Carlo Abarth a été attiré par la course et lui a dédié une recherche constante de solutions brillantes, simples et innovantes pour améliorer la performance des véhicules et des voitures sur lesquelles il a pu mettre la main. La compétition nous permet aussi de mettre de nouvelles techniques et technologies à l'essai dans les conditions de développement les plus sévères, pour leur transfert subséquent sur les modèles de série, dans le but ultime de rendre nos produits de plus en plus efficaces et fiables.”

En quoi l'Abarth 124 rally change-t-elle cette année ?

“Nos objectifs dans notre travail de développement sur l'Abarth 124 rally étaient très clairs : améliorer ses performances, simplifier ses procédures de réglages et la rendre plus fiable. L'année dernière, la 124 rally a prouvé qu'elle avait atteint un très impressionnant niveau de fiabilité : seulement six abandons pour raison technique en 52 courses. Un résultat excellent. Dans le programme de développement, notre équipe d'ingénieurs a couvert plus de 5000 kilomètres d'essais, équivalant à deux saisons complètes de compétition, collectant des données et travaillant aux côtés des pilotes et essayeurs les plus expérimentés tels qu'Alex Fiorio. Cette information a ensuite été combinée avec les données recueillies durant les deux premières saisons de compétition, nous permettant de présenter une 124 rally grandement évoluée grâce à des modifications majeures sur le moteur, la transmission, la boîte de vitesses et les réglages.”

Quels sont les principaux changements ?

“Le moteur a toujours le même niveau de puissance maximale, mais nous avons décidé de faire un meilleur usage de cette puissance par l'intermédiaire d'une nouvelle courbe de couple, celui-ci étant plus costaud à bas régime et linéaire à haut régime. En fait, un pilotage plus facile signifie une performance plus effective et plus rapide. Le travail sur la transmission a concerné le différentiel et la cartographie du Traction Control, pour améliorer la maniabilité et la tenue de route – surtout dans des conditions très difficiles telles que la neige et la glace combinées à des surfaces au niveau de grip peu élevée, situation dans laquelle la 124 rally s'est toujours très bien comportée. La boîte de vitesses a aussi fait l'objet de notre attention, essentiellement pour fournir un engagement de rapport plus rapide en montant les vitesses et plus doux en les descendant. Du travail a aussi été effectué sur les set-ups de la 124 : au freinage, la voiture donne au pilote un ressenti plus immédiat, permettant une action plus graduelle et améliorant l'approche des courbes. Tous les aspects spécifiques du set-up ont été développés davantage afin d'atteindre un résultat global optimal, que chaque pilote peut aussi adapter à son propre style de pilotage et au type de course.”

Qu'offrira Abarth aux pilotes et équipes courant sur la 124 rally pour la saison 2019 ?

“Nous allons soutenir nos équipes privées en Championnat d'Europe des Rallyes, dans le cadre duquel se déroulera l'Abarth Rally Cup 2019 mono-marque et composée de six courses. À chacune de ces courses, nous fournirons les services de notre staff technique, des pièces et notre zone d'accueil qui deviendra le lieu de rencontre pour les pilotes et les fans du Scorpion. Notre objectif est de travailler de façon de plus en plus rapprochée avec nos pilotes et nos équipes, de les soutenir pour poursuivre une relation qui a déjà donné d'excellents résultats.”

*En attente de validation par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA

