Si tout se passe comme prévu, Nikolai Landa, prometteur espoir du rallye autrichien, va disputer une campagne en Championnat ERC3 Junior de la FIA sur une Ford Fiesta Rally4 engagée par le DrifCompany Rally Team avec son père et copilote Günter à ses côtés. Il a répondu à nos questions.

Quelles sont les leçons les plus importantes que vous avez retenues de votre première saison ERC ?

“Clairement, de ne jamais renoncer ! Je pense que le Rally di Roma Capitale a été, et de loin, le plus difficile que j’aie jamais couru. Juste après mon tout premier tonneau [lors d’un rallye en Slovénie], je manquais grandement de cette confiance dont nous savons tous que c’est la clé pour être rapide. En plus de ça, nous avons rencontré quelques soucis techniques le second jour qui avait été à l’origine du tonneau. Il y a eu des moments où j’aurais pu renoncer, mais mon père et copilote m’a donné la motivation pour finir le rallye et je suis très content que nous l’ayons fait. Même si le résultat n’a pas montré notre progression durant le rallye, j’y ai beaucoup appris.”

ERC Landa veut apprendre davantage avec un programme étendu en FIA ERC Junior HIER À 11:00

Quel a été le meilleur moment de votre saison ERC, et pourquoi ?

“Probablement le retour au parc d’assistance après avoir terminé la dernière spéciale du Rallye de Liepāja. Un bon rallye pour nous, où nous avons pu montrer que notre rythme sur terre n’était pas si lent que ça. Lors de notre arrivée à l’assistance, toute l’équipe nous a applaudis et j’ai senti que ceci était à 100% ce que je voulais faire ! C’est un sentiment fabuleux d’avoir une équipe aussi géniale.”

Dans quels domaines pensez-vous devoir vous améliorer en 2021 ?

“La grande chose que je veux améliorer en 2021, c’est mon ressenti dans la voiture. Je dois juste, je pense, profiter de chaque seconde et le rythme viendra tout seul. L’année dernière, j’ai essayé de me forcer à être rapide, mais ce n’est pas tenable sur la durée. Les spéciales que j’apprécie le plus sont toujours celles où je suis le plus rapide. Mon but ne sera pas d’être le plus rapide en ERC3 Junior, car je sais que ça n’arrivera pas du fait que je manque beaucoup d’expérience. Mais je vais essayer d’être le gars qui apprend le plus au fil de la saison et on verra ce que 2021 nous apporte.”

Quelle est l’importance de Beppo Harrach et de son équipe pour vous et dans votre progression ?

“Avoir une équipe aussi incroyable à mes côtés, dirigée par Beppo avec son expérience du pilotage, est fabuleux. Nous travaillons de façon rapprochée avec Beppo et il consacre aussi beaucoup de temps à notre projet. Chaque fois que nous nous parlons, j’essaie d’absorber autant d’information que possible, comme une éponge. Nous ne serions clairement pas où nous en sommes sans Beppo et l’équipe, et que nous puissions poursuivre ce partenariat me rend très heureux. De plus, avoir Niki Mayr-Melnhof pour équipier est fabuleux. C’est vraiment un type génial et nous nous entendons très bien. Il m’aide beaucoup en m’emmenant dans sa R5 lors des essais et il m’indique toujours des petits trucs très importants durant les rallyes.”

Vous avez deux rendez-vous sur asphalte de prévus pour 2021, comment vous situez-vous sur cette surface par rapport à la terre ?

“Je dirais que l’asphalte n’est pas ma surface favorite. Comme je n’ai pas d’expérience du karting, contrairement à beaucoup d’autres gars, j’ai un peu de mal à trouver les limites sur goudron. Par conséquent, je préfère la terre où il y a un peu plus de marge pour les erreurs. Mais je reconnais que c’est très important et nous travaillons sur mon pilotage pour l’asphalte. Nous avons deux rallyes asphalte de prévus avant Grande Canarie, j’espère donc pouvoir apprendre un peu plus et me sentir à l’aise sur ce terrain lors de mon premier rendez-vous en ERC3 Junior.”

ERC Robert Lewandowski est le meilleur mais King Kajto, de l’ERC, n’est pas mauvais non plus ! 12/01/2021 À 05:00