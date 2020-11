Y a-t-il des changements cette année ? “Les spéciales sont globalement les mêmes. Certaines sont plus courtes. Comme certains endroits difficiles ne font plus partie de l’itinéraire, espérons qu’il y aura moins de crevaisons qu’il y a un an. J’en avais subi quatre, ce qui était trop pour un seul rallye. C’était difficile et ça va encore être un gros challenge cette année. L’organisateur a mis sur pieds une spéciale en ville, qui sera très intéressante pour les spectateurs. J’espère que ce sera un beau rallye.”

En termes de résultat, quel est votre objectif ? “Si je fais un bon début de rallye, sans rencontrer de problème, je pourrai l’apprécier et, j’espère, signer un bon résultat, car c’est mon rendez-vous à la maison de l’ERC et il ne s’est pas très bien passé pour moi l’année dernière. Nous avons besoin de conditions qui soient un peu plus sèches, tous les pilotes préfèrent quand c’est le cas.”

Votre fils Patrik, âgé de 17 ans seulement, va participer lui aussi à ce rallye. Qu’est-ce que cela représentera pour vous ?

“Ça va être une situation difficile pour moi et un gros challenge pour mon épouse ainsi que ma fille. Je ne voulais pas qu’il débute en compétition, mais il y a trois ou quatre ans, il s’est mis au rallycross et trois ans plus tard, il a remporté le titre [national] Super 100 et m’a dit : « Papa, j’aimerais faire du rallye ». Il est plus malin que moi, mais je vais quand même me faire du souci pour lui. J’ai commencé dans ce sport il y a plus de 20 ans, mais je suis sorti de la route lors de nombreuses courses et en trois ans, je n’ai pu finir que quatre ou cinq rallyes maximum. Il a du talent, il doit juste piloter pour engranger de l’expérience.”