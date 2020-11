Oliver Solberg, 19 ans, a remporté le Championnat FIA ERC1 Junior sur la manche décisive de la saison, le Rally Islas Canarias, ayant surmonté un retard de six points sur Grégoire Munster pour coiffer la couronne après que son adversaire de deux ans plus âgé a été retardé dès la première spéciale.

Après s’est imposé dans la catégorie réservée aux jeunes pilotes d’une Rally2 à Rome et Liepāja, le Suédois est un vainqueur méritant et s’est adjugé aussi les 100 000 euros offerts par le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA au piloté titré pour avancer dans sa carrière.

Avec son copilote irlandais Aaron Johnston, Solberg était aussi en lice au classement général du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, qu’il a finalement terminé en dauphin d’Alexey Lukyanuk**. Voici ce qu’il avait à dire après son succès à Las Palmas.

Ça fait quoi d’être le champion FIA ERC1 Junior pour 2020 ?

“Pour moi, ça a été une saison incroyable. Le plan était principalement d’engranger de l’expérience sur asphalte, mais, comme tout s’est assez bien passé à Rome et en Lettonie, nous nous sommes dit : pourquoi ne pas essayer de gagner le titre ERC1 Junior et aussi le grand championnat ? Nous avons un peu souffert au Portugal avec des soucis de turbo, et aussi l’accident au shakedown, ça n’était pas génial pour le championnat, mais globalement, ce fut une année fantastique avec beaucoup d’expérience acquise. Gagner le titre pour la première fois est incroyable.”

La compétition était-elle très relevée ?

“Elle a été très dure, avec une forte adversité des pilotes locaux et, bien sûr, des habitués du championnat qui faisaient toutes les courses. Réussir à décrocher le titre et à finir deuxième au général à la fin, après une difficile demi-saison, est fantastique.

Qu’avez-vous appris cette saison ?

“Ma carrière en est au stade d’engranger de l’expérience. Je me sens bien sur la terre, ça va. Mais sur asphalte, c’était une première pour moi cette année en ERC, et, bien sûr, il faut de l’expérience. Changer de voiture pour les différents rendez-vous et des conditions différentes était assez difficile. La Hongrie a aussi été ma première participation avec la Škoda sur asphalte. C’est toujours quelque chose de nouveau d’apprendre et de s’adapter, mais c’est une bonne expérience pour l’avenir.”

Quel a été le moment le plus fort de l’ERC 2020 pour vous ?

“J’ai beaucoup aimé Rome, mon premier rallye sur asphalte ; réussir à terminer troisième au général et trouver mon rythme pour lutter avec les gars dans les spéciales a été fantastique. Un rendez-vous vraiment spécial.”

Et le plus mauvais moment ?

“Le Portugal, quand je me suis crashé au shakedown. Mais, d’un point de vue général, ça a été une bonne course car je me suis battu devant. Nous n’avons pas toujours fait le meilleur choix de pneus, donc ça a été un rendez-vous 50/50 si je puis dire. En Hongrie, je n’ai pas trouvé le rythme avec la nouvelle voiture. Pour moi, en termes de pilotage, ça a probablement été la pire course.”

Vous avez mentionné la rude adversité de pilotes comme Grégoire Munster, mais quelle opinion avez-vous d’Alexey Lukyanuk, le pilote qui vous a battu pour le titre général ?

“C’est le Colin McRae numéro deux ! Je regarde toujours ses vidéos et j’admire beaucoup sa vitesse, son attaque et sa passion. J’adore courir contre lui, mais ce n’est pas facile car il est toujours rapide, quel que soit l’endroit.”

À quoi ressemble l’avenir pour vous ?

“L’ERC fait clairement partie de mon plan de carrière. C’est un championnat fantastique avec beaucoup d’asphalte, ce dont j’ai besoin. C’est génial pour bâtir ma carrière avec beaucoup de courses fantastiques. Je ne sais pas encore ce qui va se passer, mais la nouvelle année n’est pas loin et nous devrons être prêts.”

Les derniers champions ERC1 Junior

2020 : Oliver Solberg (Suède)**

2019 : Filip Mareš (République tchèque)

2018 : Nikolay Gryazin (Russie)

2017 : Marijan Griebel (Allemagne)

**En attente de confirmation des résultats finaux

