Alexey Lukyanuk a décroché son second titre en trois ans dans le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, hier au Rally Islas Canarias**. Voici ce que le natif de Saint-Pétersbourg, âgé de 39 ans et pilote d’une Citroën C3 R5 du Saintéloc Junior Team avait à dire après ce succès acquis avec son copilote et compatriote Alexey Arnautov.

Que signifie ce second titre ERC pour vous ?

“Bien sûr, c’est un accomplissement très précieux et inestimable. Cela aurait été sympa aussi, bien sûr, de se battre pour ce résultat [dans les spéciales], mais nous savions ne pas avoir besoin d’être devant Oliver [Solberg], il nous fallait être derrière et cela serait suffisant.”

Avez-vous dû travailler très dur pour obtenir ce second titre ?

“Il y a eu beaucoup de travail avant, maintenant c’est l’histoire. Bien sûr, cela a été une longue et dure saison avec toutes les choses qui se sont passées dans le monde, mais je suis très content de cette arrivée victorieuse du rallye et de la saison.”

Avez-vous ressenti de la pression ce week-end ?

“En fait, pas de grosse pression sur moi-même. J’étais plus tendu et inquiet avant la Hongrie, pour tout dire, parce que ce rallye est très piégeur et imprévisible même si nous avons eu de la pluie ici. Le plateau était très relevé, avec beaucoup de pilotes rapides.”

Alexey était de retour à vos côtés pour cette finale de la saison. Était-ce très important pour vous ?

“Nous avons gagné trois fois ce rallye et cela fait beaucoup de bien d’être de retour ici avec Alexey. Il y a une citation qui dit que “pour rendre un homme heureux, il faut lui enlever quelque chose d’inestimable et le lui rendre”. Telle est la situation pour moi. J’apprécie beaucoup notre relation, l’atmosphère dans la voiture. Il ne s’agit pas que de lire les notes, c’est un très bon ami et j’ai été content qu’il soit de retour.”

Vous avez décroché d’impressionnantes victoires au Rallye de Rome Capitale et au Rallye de Fafe Montelongo, après de superbes prestations. Est-ce là que vous avez le mieux piloté ?

“Je suis content de mon pilotage en général, peut-être pas [au Rally Islas Canarias], mais durant la saison, il a été bon, avec quelques solides performances, et très fiable. Nous avons progressé, mais ce n’est pas facile de lutter avec des ressources limitées, même si ça a fonctionné jusque-là. Ce sera de plus en plus dur dans l’avenir et nous devrons nous adapter.”

Qui créditez-vous de ce succès en championnat d’Europe ?

“Ce titre n’aurait pas été possible sans le soutien de Citroën, Total, Saintéloc et Pirelli. Pour Citroën, c’est le premier Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA [en catégorie Rally2] et pour Pirelli, c’est important aussi d’être au sommet. Mais nous devons aussi remercier mes nombreux sponsors et partenaires personnels, car ce n’est pas facile de courir en ces temps difficiles. Et puis nos fans et nos familles pour tout leur soutien.”

Et maintenant ?

“Le Championnat du monde des Rallyes est bien sûr quelque chose que nous avons toujours voulu faire, mais qui a toujours été un peu au-dessus de nos moyens. Les conditions dans le monde ne sont pas faciles et on ne peut prédire ce que ça va donner. Alors, honnêtement, je n’ai aucune idée de ce qui va se passer maintenant. Nous devons juste continuer à faire notre boulot.”

Les dix derniers champions ERC

2020 : Alexey Lukyanuk (Russie)

2019 : Chris Ingram (Grande-Bretagne)

2018 : Alexey Lukyanuk (Russie)

2017 : Kajetan Kajetanowicz (Pologne)

2016 : Kajetan Kajetanowicz (Pologne)

2015 : Kajetan Kajetanowicz (Pologne)

2014 : Esapekka Lappi (Finlande)

2013 : Jan Kopecký (République tchèque)

2012 : Juho Hänninen (Finlande)

2011 : Luca Rossetti (Italie)

**En attente de confirmation des résultats finaux

