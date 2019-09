Interview : le guide de survie du champion ERC Lukyanuk à Chypre

Le Rallye de Chypre est considéré comme un des plus difficiles de la planète avec ses routes cassantes et jalonnées de pierres, ses enchaînements de virages sans fin et ses températures élevées. Le Champion d'Europe FIA des Rallyes en titre, Alexey Lukyanuk, livre ses secrets pour survivre à un tel rendez-vous.

Q :Alexey, le Rallye de Chypre semble assez exigeant physiquement. Est-ce que ce sera un facteur dans le résultat ?

AL :Pour certains, peut-être. Mais je suis fort, je suis affuté, et je suis prêt !

Q :La chaleur est assez sévère, cependant. Comment la gérez-vous en tant que pilote ?

AL :Ce n'est pas si dramatique. On a eu une journée d'essais très intensive et j'ai passé peut-être six heures dans la voiture, car c'était un test officiel et il y avait une longue file d'attente le temps que chacun d'entre nous s'élance. On restait donc genre 20 minutes parfois, juste à attendre sous le soleil. Ça a été pour faire deux ou trois kilomètres, peut-être plus, alors j'espère que ça ira pour moi.

Q :Quelle préparation est nécessaire ? Rester hydraté est-il le plus important ou faites-vous quelque chose de spécial ?

AL :Je pense que si on n'est pas déjà prêt en amont, ça n'aide pas beaucoup, mais ben sûr, l'eau et quelques minéraux sont assez essentiels pour une bonne performance ici. On a quelques trucs avec l'équipe, on va mélanger ça et préparer la gourde.

Q :Et pour la nourriture ? Y en a-t-il une de particulière qui peut vous aider dans ces conditions ?

AL :Oui. Rien de lourd : pas de pommes de terre, pas de sel. Poulet et riz devraient aller.

Q :Parcourir ces spéciales est-il un défi difficile ?

AL :On sait à quoi s'attendre mais les spéciales sont très longues, genre 20 kilomètres, et il n'y a pas de lignes droites, pas de temps pour réfléchir ou se reposer, juste gauche-droite-droite-gauche. Mais le rythme devrait être là. Espérons que les notes fonctionneront, car il n'est pas possible de tout prévoir. Presque tous les virages sont en aveugle, c'est facile de s'y perdre et de perdre le rythme si on ne suit pas les notes.

Q :Quelques spéciales en montagnes ont été réintroduites, que l'on n'avait pas vues depuis 2009. Est-ce le Rallye de Chypre le plus dur que vous ayez connu ?

AL :Oui, c'est sûr, on a été surpris de voir les spéciales en recos. C'est assez différent, à certains endroits c'est comme en Grèce les années précédentes, mais pas comme ce qu'était Chypre avant. C'est un nouveau Chypre pour nous !

