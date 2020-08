-

Craig Breen a déclaré à l'hebdomadaire britannique Motorsport News que sa précédente expérience du Rallye de Liepāja ne lui sera quasiment d'aucune utilité pour le rendez-vous de cette semaine en Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA, après une absence de cinq ans.

Breen a remporté ce Rallye de Liepāja en 2015, avec une Peugeot 208 T16, quand il se déroulait en hiver, après avoir terminé deuxième en 2013 et troisième 12 mois plus tard.

ERC L’ERC vous dit tout ce que vous devez savoir sur… #2 Lettonie IL Y A 7 HEURES

Organisé à la fin du printemps et au début de l'automne plus récemment, le rendez-vous letton, pour sa huitième édition, aura lieu aura lieu cette année au cœur de l'été, du 14 au 16 août.

“C'est un rallye que j'ai réussi à gagner dans e passé, mais c'était sur la neige, alors évidemment, ce sera différent cette fois”, a dit l'Irlandais. “D'après ce que je comprends, les spéciales sont similaires mais avec de la terre et pas de la neige, ça va être complètement différent.”

La campagne de Breen en ERC, qui se fait dans le cadre du développement de MRF Tyres, a commencé par une impressionnante quatrième place au Rally di Roma Capitale, le mois dernier, alors que le pneu asphalte du fabricant n'en était pour ainsi dire qu'à ses balbutiements.

“Nous avons eu un super rallye en Italie avec le Team MRF Tyres, et passer sur la terre en Lettonie est un défi différent alors que nous poursuivons le développement des pneus”, a dit Breen, copiloté par son compatriote Paul Nagle dans une Hyundai i20 R5. “Ça va être mon premier rallye terre avec MRF et j'espère que nous serons sur un bon rythme, apprendrons beaucoup et serons aussi rapides que possible.”

The post Inutile de regarder en arrière, dit le vainqueur en ERC Breen appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Quads, buggys et nouvelle voiture : les débuts du Junior ERC Molle sur terre se rapprochent IL Y A 19 HEURES