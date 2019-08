Jakes retrouve quatre roues motrices en ERC

Miroslav Jakeš est de retour en mode quatre roues motrices au Barum Czech Rally Zlín, mais n'est plus en lice pour réitérer sa quatrième place – meilleur résultat de sa carrière – obtenue sur cette manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes en 2018.

Le pilote du Samohýl ŠKODA Team a perdu un temps précieux quand il s'est retrouvé en propulsion. Il a terminé la cinquième spéciale à la 20e place du général.

“On a roulé comme ça deux spéciales mais ce n'était pas cassé, ça venait juste de la boîte”, a indiqué Jakeš au sujet du problème de transmission qui l'a handicapé ce matin. “On a réparé et on retrouve maintenant nos quatre roues motrices. Mais difficile d'être plus rapides.”

