Leader du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, Alexey Lukyanuk admet que sa soif de perfection rend plus difficile pour lui de contrôler sa frustration au plus fort de la lutte.

Lukyanuk était furieux après avoir découvert qu’il avait écopé d’une pénalité de cinq minutes pour un pointage en avance au départ de la sixième spéciale, samedi, pénalité qui a brisé en un instant ses espoirs de victoire au Rallye de Hongrie et aussi handicapé ses chances de gagner le titre ERC une seconde fois avec sa Citroën C3 R5 du Saintéloc Junior Team.

“Je dois apprendre à gérer la colère parce que parfois, je deviens fou quand les choses tournent mal”, dit le Russe. “Je suis énervé par ma réaction. J’ai besoin d’être plus lisse avec les gens et plus lisse avec les situations. Je veux tout contrôler mais je ne peux pas. Je suis un perfectionniste et même les petites choses me rendent dingue. Je vais travailler là-dessus pour l’avenir.”

Concernant sa stratégie pour la deuxième étape en Hongrie et ses chances de titre, le pilote équipé par Pirelli a expliqué : “J’essaie de me concentrer sur les choses positives. Pour ce qui est du rallye, [ce qui s’est produit hier] n’est absolument pas la façon dont ça devrait se passer. Je ne veux tirer aucun plaisir des problèmes des autres mais pour le championnat, les problèmes d’Oliver [Solberg] avec les pneus ont joué en notre faveur. Ce serait beaucoup plus stressant qu’il soit quelque part dans le top 3.”

“Je sais qu’il regagnera quelques places aujourd’hui [dimanche] mais pour le championnat, comme je le disais, ce n’est pas si mal. Toutes mes émotions sont retombées car maintenir un niveau élevé de colère en soi n’est pas possible, alors je me suis calmé et j’ai bien dormi. Nous avons un travail à finir. Quelques spéciales difficiles nous attendent, je dois me concentrer sur elles et c’est tout.”

