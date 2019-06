Le concurrent de l'ERC3 Junior Gregor Jeets a reçu quelques conseils de son père avant le 76e Rallye PZM de Pologne, qui a lieu cette semaine.

L'espoir de l'Estonian Autosport Junior Team est un nouveau venu sur les rapides spéciale en terre tracées autour de la ville hôte de Mikołajki.

Cependant, son père Raul – ancien habitué du Championnat d'Europe FIA des Rallyes – a disputé ce rendez-vous en 2017 quand celui-ci était inscrit au calendrier mondial.

“J'ai regardé quelques vidéos avec mon père, les spéciales ressemblent assez à ce que nous avons en Estonie et ce genre de routes est bon pour moi”, dit l'ancien kartman, qui pilote une Ford Fiesta R2T équipée de Pirelli en ERC Junior. “J'ai couru la dernière manche en date du championnat estonien le week-end dernier. C'était une bonne séance d'essais et j'ai été dans le rythme jusqu'à ce qu'on perde le troisième rapport et doive abandonner.”

The post Jeets Jr conseillé par son père Raul pour les spéciales de Pologne en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.