Jindriska Zakova co-pilote l’ERC Junior Cais sur le podium en terres espagnoles

Jindřiška Žáková s'est mise en évidence à l'occasion de la Journée internationale de la femme en terminant sur le podium après avoir copiloté Erik Cais à la troisième place du Rallye Tierras Altas de Lorca en Espagne.

Cais a profité de l'épreuve sur terre pour préparer sa campagne ERC1 Junior, qui débute avec le Rallye des Açores du 26 au 28 mars.



Le pilote de l'ACCR Yacco a réalisé le meilleur temps sur six des huit spéciales au volant de sa Ford Fiesta R5 MkII.



"Cette épreuve a été un très bon test avant les Açores", a-t-elle déclaré. "Nous avons essayé différents réglages et la troisième place au classement général au milieu d'une concurrence relevée, est vraiment positive. Cela nous donne beaucoup de plaisir et de motivation pour l'avenir. Pour nous, c'était vraiment une très bonne course".



Pepe López, qui a remporté la manche ERC du Rally Islas Canarias la saison dernière, a terminé deuxième au classement général, derrière son compatriote Nil Solans.



Photo : Vandraq Studio / Javier Jimenez

