Johansson prévoit un retour palier par palier en ERC

Sebastian Johansson va faire sa seconde apparition dans le Championnat FIA ERC Junior des moins de 27 ans (Under 27) avec l'intention d'engranger de l'expérience dans la catégorie soutenue par Pirelli.

Johansson a fait ses débuts en ERC Junior U27 au Rallye de Rome Capitale, en juillet, mais a été malchanceux lors des deux étapes en Italie, se retirant à chaque fois. Il espère que le PZM Rallye de Pologne sera différent pour lui.

“Ça a l'air d'être un rendez-vous génial et les routes sont un peu familières avec celles de chez moi”, dit le Suédois de JR Motorsport. “On sait qu'on n'a pas autant de kilomètres dans la voiture que beaucoup d'autres pilotes, mais on va y aller palier par palier, faire de notre mieux et profiter de chaque seconde du rallye. Ça va être une expérience géniale pour nous.”

Johansson est photographié ci-dessus avec son copilote Jesper Elfver (au premier plan).

