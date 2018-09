Johansson veut revenir en ERC Junior U27 après son abandon en Pologne

Le concurrent du FIA ERC Junior Under 27 Sebastian Johansson a rapidement décidé de mettre son abandon du PZM Rallye de Pologne derrière lui et de revenir plus fort prochainement.

Le débutant de JR Motorsport s'est embarqué cette année pour sa première aventure hors Scandinavie dans la catégorie des moins de 27 ans pilotant des voitures deux roues motrices et soutenue par Pirelli, engrangeant de l'expérience face à une cohortes d'adversaires talentueux tels que le leader du championnat, Mārtiņš Sesks.

Alors qu'il luttait avec le rookie local Kacper Wróblewski pour la cinquième place, Johansson est sorti de la route dans Stare Juchy, quatrième spéciale du rallye. Sa PEUGEOT 208 R2 n'étant pas en état de repartir, il se concentre maintenant sur son retour dans de futurs rendez-vous ERC.

“Nous allons bien mais la voiture va moins bien après l'accident. Celui-ci n'a pas été très gros, mais assez pour que nous ne puissions repartir le deuxième jour. C'est dommage, mais nous reviendrons”, dit le Suédois.

Cette spéciale a été difficile pour tous les Juniors ERC, Sesks y partant d'ailleurs lui-même en tonneau. Autre concurrent de cette catégorie des moins de 27 ans, Mattia Vita a été le premier arrivé sur le lieux du crash de Johansson.

“C'était vers le milieu de la spéciale, sur une portion en asphalte. Faire une erreur à cet endroit était très facile car il n'y avait pas de grip. Je suis content qu'il aille bien”, a commenté l'Italien.

