Johnson perd un point sur la fin mais poursuit son développement en ERC3 Junior

L'ex-pilote de voitures de sport Sean Johnston avait toutes les raisons d'être satisfait en terminant le récent Barum Czech Rally Zlín, même si un souci sur la fin lui a coûté un top 10 dans la catégorie ERC3.

La Peugeot 208 R2 du Saintéloc Junior Team a subi une crevaison à l'avant droit dans la spéciale 13, qui a repoussé son pilote à la 11e place derrière Orhan Avcioglu.

“Le principal est d'être à l'arrivée, d'engranger des kilomètres et de l'expérience”, a dit Johnston, qui dispute sa première saison internationale en rallye.“On est contents du développement de notre rythme pour une première fois sur ces spéciales très piégeuses. Et on s'est bien éclatés étant donné les circonstances, car j'étais un peu malade.”

