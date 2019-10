Johnston adopte une R5 pour la finale 2019 de l’ERC

La progression impressionnante de Sean Johnston pour sa première saison internationale en rallye – sa deuxième seulement dans la discipline – est récompensée : il va passer à une R5 pour la manche décisive du FIA European Rally Championship 2019, à savoir le Rally Hungary le mois prochain.

Johnston s'est lancé dans un double programme en 2019, partageant son temps entre une campagne en ERC3 au volant d'une Peugeot 208 R2 du Saintéloc Junior Team, et une autre en FIA Junior World Rally Championship avec une Ford Fiesta R2T. Ayant marqué des points dans sa catégorie lors de quatre rallyes en ERC, l'Américain a conclu sa saison mondiale en Junior par un podium au Rally GB ce mois-ci.



Johnston participera au Rally Hungary avec une Citroën C3 R5 exploitée par Saintéloc, avec son copilote habituel, son compatriote Alex Kihurani. Et pour préparer leur passage au niveau supérieur, Johnston et Kihurani ont réalisé une journée d'essais en France la semaine dernière sous l'oeil vigilant du champion en titre d'ERC, également pilote Saintéloc, Alexey Lukyanuk.



“Il a toujours été prévu de passer à une R5, mais nous essayions juste de savoir quand,” déclare Johnston, qui habite en Allemagne et évolue en rallye après une carrière à succès en GT et en endurance. “L'objectif est certainement de prendre quelques départs en R5 l'an prochain, selon le budget, mais nous voulions déjà faire un rallye en R5 cette année. Je suis reconnaissant et enthousiaste de faire savoir que mon sponsor, Driscoll’s, nous a récompensés Alex et moi pour notre podium au Rally GB en nous donnant cette belle opportunité au Rally Hungary.”



Sur ses essais en France, Johnston indique : “C'était absolument incroyable, ça faisait du bien de sentir du vrai couple, j'ai adoré et ça m'a beaucoup rappelé la FIA GT3 dans laquelle j'ai passé du temps. Tout arrive bien plus vite évidemment, mais j'ai trouvé que la voiture répondait de manière plus appropriée et avec davantage de précision à tout ce que je lui demandais. Elle se comportait de façon plus naturelle en sortie de virage et je pouvais réaccélérer, ouvrir le volant et faire tourner la voiture en accélérant, ce qui n'est pas quelque chose que l'on fait avec une R2, qui est une traction. Une fois habitué aux vitesses plus élevées, j'ai trouvé le pilotage très appréciable et relativement naturel.”



Le Rally Hungary aura lieu du 8 au 10 novembre, uniquement sur asphalte, dans le nord-est du pays. Johnston ne s'enflamme pas : “Si nous pouvions obtenir un top 10, ce serait génial, mais le principal objectif de ce premier rallye en R5 est vraiment d'être à l'arrivée ; tout le reste serait un véritable bonus. Alexey [Lukyanuk] m'a dit que pour son premier rally R5 sur asphalte, il perdait trois secondes au kilomètre sur les meilleurs, mais ce n'était plus qu'une seconde à la fin du rallye. Au Rally Hungary, tout tournera autour de l'apprentissage !”



“C'est un rêve devenu réalité de prendre notre premier départ en R5 cette année, et ce que nous apprendrons ce week-end-là nous aidera vraiment à prendre une décision quant aux moments où essayer de sauter dans cette machine plus régulièrement la saison prochaine.”

