Ancien pilote de voitures de sport, l’Américain a couru régulièrement dans la catégorie ERC3 en 2019, mais il engrange désormais de l’expérience avec une Citroën C3 R5 depuis ses débuts au volant de celle-ci au Rallye de Hongrie en décembre dernier.



Copiloté par son compatriote Alex Kihurani, Johnston a terminé 10e au général en Lettonie et marqué les points de la neuvième place en ERC.



“Je suis totalement satisfait”, a-t-il déclaré.“Nous avons engrangé de l’expérience, des kilomètres, et le ressenti a été bon. Les premières spéciales ont été difficiles, mais celles de l’après-midi du premier jour ont été bien meilleures, malgré une crevaison à l’arrière gauche. Nous étions là pour apprendre, de toute façon, le résultat n’était pas l’objectif principal de toute façon.”



Johnston et Kihurani disputent ce week-end le Rallye d’Estonie, en championnat du monde, toujours avec le Saintéloc Junior Team.