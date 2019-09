Kajetanowicz, de champion ERC à vainqueur en mondial

Kajetan Kajetanowicz, triple vainqueur du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA, est désormais vainqueur au niveau mondial après son triomphe dans sa classe lors du Rallye de Turquie le week-end dernier.

Sous la bannière du LOTOS Rally Team, il s'agissait de la première victoire de Kajetanowicz dans la catégorie Rallyes FIA 2 du Championnat du Monde, son quatrième podium en cinq départs et son troisième consécutif. Ce résultat l'a également placé en tête du classement de la catégorie avec trois manches restant à disputer en 2019.



"C'est un sentiment fantastique, nous méritions de gagner", a déclaré Kajetanowicz, co-piloté par son compatriote Maciej Szczepaniak. "Nous devons encore travailler très dur pour que cela se reproduise. C'était très difficile. Ce n'était pas un rallye facile pour nos familles aussi. Merci à mes filles pour leur soutien, car les rallyes sont exigeants. Je ne parle pas seulement du budget du ménage, mais aussi de l'engagement, de la compréhension et de la tolérance."



"Les rallyes sont imprévisibles, surtout les rallyes comme celui-ci. Le Rallye de Turquie n'a pas été gratifiant pour beaucoup d'équipages, et il ne nous a pas bien traités non plus. Les deux dernières étapes n'ont été réalisées qu'en traction arrière. Je suis très heureux que nous ayons constitué une avance solide avant le dernier jour. C'en était assez ! On a réussi à gagner."



Kajetanowicz a remporté le titre de champion d'Europe entre 2015 et 2017, avant de passer au niveau mondial en 2018.



L'ERC est une plateforme de progression établie pour les pilotes visant à passer du niveau national au niveau mondial. Du 27 au 29 septembre, le Rallye de Chypre, sera le théâtre de l'avant-dernière manche du championnat de cette saison.



De son côté, Esapekka Lappi, le pilote auquel Kajetanowicz a succédé en tant que champion d'Europe FIA, a terminé deuxième au classement général en Turquie.



