Le Junior ERC Kristóf Klausz considère que les spéciales utilisées le week-end dernier pour le Rallye Nyíregyháza, qui a été inclus dans le calendrier prévisionnel du Championnat d'Europe FIA des Rallyes pour 2019, feraient la fierté de l'ERC.

Klausz a pris le départ de 20 rallyes ERC depuis 2013 et a amassé de l'expérience d'un grand nombre de manches du championnat d'Europe durant cette période.

S'exprimant avant le Rallye de Nyíregyháza, le Hongrois de 22 ans a déclaré : “Compte tenu de l'expérience que nous avons engrangée durant les reconnaissances, nous pouvons confirmer que ces spéciales conviennent pour accueillir une course ERC. Je les apprécie beaucoup.”

L'adhésion définitive du Rallye de Hongrie au calendrier de l'ERC est soumise à l'approbation du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA et dépendante de l'inspection qui a été menée par le corps dirigeant quand l'événement s'est déroulé sous le nom de Rallye de Nyíregyháza, le week-end dernier donc.

“D'un asphalte bosselé et large à des routes en forêts de grade qualité, cette course proposera tout”, a poursuivi Klausz. “Ce serait un sentiment génial si nous pouvions revenir ici dans le cadre de l'ERC et lutter à domicile face aux meilleurs Européens. Ce serait un avantage pour nous dont nous bénéficierions sûrement. Une course internationale en Hongrie manque aussi aux spectateurs et en en faisant un objectif pour l'ERC, quelque chose a déjà commencé. Je serai très content si le processus se poursuit.”

The post Klausz : les spéciales du Nyíregyháza conviendraient à l’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.