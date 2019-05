Klausz vise le podium ERC3 en Lettonie

Kristóf Klausz est déterminé à tirer le meilleur de son expérience du Rallye de Liepāja, lequel va être la troisième manche du Championnat FIA ERC3 Junior soutenu par Pirelli, cette semaine.

Klausz va prendre pour la sixième fois le départ de ce rapide rendez-vous sur terre et sent que le podium est un objectif réaliste pour lui et sa copilote Ágnes Farnadi.

“Ce sera ma sixième participation, alors on va essayer de finir sur le podium”, dit le Hongrois. “J'adore vraiment la vitesse des spéciales et après ne pas avoir pu montrer notre rythme à Grande Canarie, j'attends avec impatience le Rallye de Liepāja, la vitesse et les virages rapides.”

