Klausz vise un bon résultat à Zlin en ERC Junior

Kristóf Klausz aborde la manche décisive de l'ERC3 Junior, cette semaine, sur une bonne note après une récente première victoire dans sa Hongrie natale.

Klausz partage son temps entre sa campagne dans l'ERC3 Junior soutenu par Pirelli, avec une Peugeot 208 R2, et un programme de rallyes en Europe centrale sur une ŠKODA Fabia R5.

Le mois dernier, il a remporté l'Int. Baranya Kupa PRO+ en Hongrie, avec son habituel copilote Botond Csány, sur une Fabia de Klaus Motorsport.

“J'arrive [au Barum Czech Rally Zlín] avec un bon feeling après ma première victoire au général dans la Coupe Mitropa en Hongrie”, dit Klausz. “C'est un bon résultat avec une R5.”

Klausz a fait ses débuts au Barum Czech Rally Zlín en 2013 et compte cinq participations à cette épreuve asphalte. Il vise un podium après une solide prestation l'année dernière.

“J'ai beaucoup d'expérience de ce rallye, c'est pourquoi j'aimerais saisir la chance de me battre pour un podium”, poursuit-il. “Ce rallye compte de nombreuses spéciales difficiles, elles sont bosselées et maintenir la voiture sur la route est toujours difficile. On doit aussi être prudent dans les cordes car si certains virages peuvent être coupés, dans d'autres il y a des pierres, des arbres et autres.”

