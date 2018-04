Koči prévoit sa revanche en ERC Junior après sa sortie de route aux Açores

Martin Koči va "revenir plus fort" après sa sortie lors des derniers instants du Azores Airlines Rallye, la manche d'ouverture du Championnat d'Europe des Rallyes FIA ERC 2018 la semaine dernière.

Koči était en bagarre pour la victoire dans la catégorie ERC Junior Under 28 pour ses débuts dans la catégorie quand un contact a endommagé sa ŠKODA Fabia R5 du Slovakia Motorsport.



"C'était ma faute", a indiqué Koči, copiloté par Filip Schovánek. "J'ai touché trop fort dans un virage et cela a cassé la roue. Je suis désolé pour mon équipe, mes sponsors, mes fans et ma famille, et je suis triste pour moi."



"Cela aurait pu être une bonne performance mais cela ne change plus rien maintenant", ajoute-t-il. "Jusque-là, c'était un bon rallye pour nous, nous avions un bon rythme pour mon premier rallye sur terre avec la voiture."



"C'était un rallye très piégeux, et je n'attaquais pas au maximum car je trouvais cela un peu risqué. Vous ne pouvez marquer de bons points que lorsque vous finissez le rallye. Je dois être plus intelligent la prochaine fois. Nous reviendrons meilleurs, et plus forts".