Kopecky mène le Rallye Zlin devant une bataille somptueuse pour le titre en ERC Junior

Jan Kopecký mène la manche du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA ERC, le Barum Czech Rally Zlín, après que ses rivaux Alexey Lukyanuk et Nikolay Gryazin ont connu des difficultés, mais tous les regards sont tournés vers une bataille serrée pour le titre ERC1 Junior.

Derrière le champion de l'ERC 2013, Kopecký (ŠKODA Motorsport), Chris Ingram (Toksport WRT) et Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team) se sont également portés sur le devant de la scène, le duo se battant pour un prix de 100'000 euros offert par le promoteur Eurosport Events au meilleur jeune talent au volant d'une voiture R5.



Gryazin (Sports Racing Technologies), champion en titre de l'ERC1 Junior, avait d'abord devancé ses deux jeunes rivaux et se battait pour la tête du classement général jusqu'à ce qu'une crevaison lui coûte deux minutes, faisant de la bataille de tête une affaire entre Kopecký et Lukyanuk (Saintéloc Junior Team).



Mais lorsque Lukyanuk a été contraint à l'abandon après une crevaison à l'avant gauche sur le dernier passage de Halenkovice qui a endommagé sa suspension avant gauche - un incident presque identique à celui qui l'avait écarté de la première place au Rally Islas Canarias en mai - Mareš et Ingram ont pris le dessus.



Les deux hommes ont échangé leurs positions à plusieurs reprises au cours de la journée et Ingram a commencé à prendre l'avantage au milieu de la première étape.



Semetín, une spéciale que les pilotes avaient qualifiée de la plus dure de la journée, a fait basculer la bataille, Ingram perdant 9,2s. ce dernier avait été lourdement accidenté sur cette même spéciale dans le passé et a admis qu'il n'avait plus le feeling pour attaquer depuis.



Mareš s'est ainsi hissé à la première place de l'ERC1 Junior, mais il y a eu un dernier rebondissement avant la fin de la journée. Ingram a réalisé un parcours éblouissant lors de la dernière spéciale nocturne pour battre Kopecký en signant le chrono le plus rapide, reprenant cinq secondes sur Mareš et prenant la tête du classement ERC1 Junior avant la nuit".



"Ça a été une journée fantastique, a dit Ingram. "Je roule toujours bien la nuit et Ross [Whittock, copilote] travaille toujours aussi bien. Mais je ne pensais pas que l'on serait si rapides."



"Nous étions aussi rapides que possible dans les parties piégeuses, mais nous avons gardé de la marge. Il va falloir tenir demain."



Mareš était déterminé à se rapprocher et à reprendre la tête de sa catégorie, tout en restant optimiste malgré ce dernier coup d'arrêt.



"C'était une bonne journée pour nous et nous pouvons être satisfaits de notre performance en général, mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons améliorer pour demain. J'espère que la journée de demain nous conviendra mieux qu'aujourd'hui."



Václav Pech (EuroOil - Invelt Team) a brièvement dépassé les deux protagonistes de l'ERC Junior, mais il a rétrogradé à la quatrième place au classement général, Ingram et Mareš remontant dans la hiérarchie dans les dernières étapes de la première manche.



Tomáš Kostka (Kresta Racing) a été contrarié par l'usure des pneus en fin de première boucle après avoir monté des gommes tendres, mais s'est senti plus à l'aise sur la deuxième boucle et a consolidé sa cinquième place, 12,5s derrière Pech.



Marijan Griebel, double champion de l'ERC Junior, a réussi à accélérer son rythme au fil de la journée, passant de la 10e à la sixième place à la fin de la journée à bord de sa ŠKODA Fabia R5.



Bien qu'il ait perdu deux minutes lors de sa crevaison précédente, Gryazin a réussi à grimper à nouveau jusqu'à la septième place, reprenant la troisième place en ERC1 Junior dans la dernière étape de la boucle.



Cette amélioration a été réalisée aux dépens de Simon Wagner, lauréat de l'ERC3 Junior, qui fait ses débuts en ERC1 Junior ce week-end sur une ŠKODA Fabia R5 Evo, mais qui souffre d'un mal de ventre. L'Autrichien a chuté derrière Gryazin et Jaromír Tarabus pour terminer la journée à la neuvième place.



Łukasz Habaj a admis qu'il n'avait pas profité du "cadeau" que lui avait fait Lukyanuk avec son abandon, terminant la première étape en 10e position. Il a eu du mal à revenir sur les positions de tête et avait perdu du temps en heurtant un arbre à Semetín. Sa voiture n'avait pas été trop sérieusement endommagée.



Tomáš Pospíšilík, qui a participé à la toute première épreuve ERC Junior dans une ŠKODA Fabia R2 en 2014, a fait bonne impression pour sa montée en ERC1 Junior, complétant le top 5 de sa catégorie, malgré un problème de positionnement de ses phares auxiliaires sur l'étape de nuit de Kostelany.



Mattias Adielsson (Sweden National Team) est remonté après une crevaison et une panne de direction assistée pour se classer sixième de l'ERC1 Junior cette nuit, mais Miko Marczyk (ŠKODA Polska Motorsport) est sorti de la route lors du premier passage de Kostelany. Hiroki Arai est lui sorti de la route lors de la première spéciale du samedi.



Andrea Nucita (Loran SRL) mène à la fois la catégorie production ERC2 et l'Abarth Rally Cup après la première étape, tandis qu'Efrén Llarena (Rallye Team Spain) maintient ses espoirs de titre ERC3 Junior en menant la catégorie ERC3, 7.8s devant Jean-Baptiste Franceschi.

