Ancien vainqueur du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, Jan Kopecký a célébré ses 20 ans de rallye au Šumava Klatovy en remportant cette seconde manche du championnat de République tchèque, le week-end dernier.

Mais alors que la star locale pilotant une Škoda a terminé en tête d’un plateau impressionnant de 85 voitures, Jan Černý et Filip Mareš se sont livré une passionnante bataille pour la deuxième place, Černý prenant le dessus pour seulement 0,3 seconde.

Mareš, champion ERC1 Junior 2019, a déclaré : « On s’est donné à fond avec Radek [Bucha] et même si on a manqué de peu la deuxième place, nous avons terminé avec un excellent feeeling concernant notre course. »

Černý, Kopecký et Mareš sont tous attendus pour la visite de l’ERC en République tchèque, leur pays natal, pour le Barum Czech Rally Zlín, quatrième manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA 2021 qui aura lieu du 27 au 29 août.

Photo : Facebook.com/motorsportskoda/

