Kreim entame l’ERC Junior U28 en pensant à l’Inde

Fabian Kreim songera à sa participation de 2016 à une manche du championnat Asie-Pacifique, le Coffee Day India Rally, lorsqu'il attaquera sa campagne en FIA ERC Junior Under 28 sur le Rallye Azores Airlines, cette semaine.

Le rendez-vous indien avait en effet marqué la dernière apparition en compétition du pilote ŠKODA AUTO Deutschland sur la terre avant l'épreuve de cette semaine sur l'île de l'Océan atlantique.



“Mon feeling avant les Açores est bon, en dépit du fait que je ne me suis pas assis dans la voiture depuis plus d'un an [pour courir] sur la terre”, dit l'Allemand.“Mon dernier rallye sur terre, c'était en Inde en décembre 2016. Je sais que le Rallye des Açores est un des plus difficiles au monde et notre préparation s'est bien passée pour l'instant. On a fait de bons essais en Allemagne il y a deux semaines, qui m'ont aidé à créer un peu de confiance.”



Et le double champion d'Allemagne de poursuivre :“Notre objectif pour le premier rendez-vous de la saison est clairement de voir l'arrivée samedi après-midi, et, espérons, avec un bon résultat pour le championnat ERC Junior U28 ! Un grand merci à ŠKODA AUTO Deutschland pour la confiance et la possibilité pour moi de revenir dans une voiture de rallye à un niveau très élevé.”