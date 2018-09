Kreim surmonte son manque de roulage sur terre et reste en lice pour l’ERC Junior U28

Fabian Kreim a fait mentir son manque d'expérience sur la terre pour rester dans la course au titre en Championnat FIA ERC Junior Under 28, avec une troisième place dans cette catégorie au PZM Rallye de Pologne.

Le double champion d'Allemagne avait pris la tête au championnat des moins de 28 ans pilotant une R5 au terme du Rallye des Canaries en mai, mais a glissé en troisième position après avoir fini derrière ses rivaux pour le titre, Nikolay Gryazin et Chris Ingram, à Mikołajki pour ce qui n'était que sa troisième participation sur la terre depuis 2016.

“Cela a été un rallye très, très dur, surtout la vitesse, elle était si élevée”, dit Kreim, copiloté par son compatriote Frank Christian. “C'était une expérience complètement nouvelle pour moi mais on s'est améliorés de spéciale en spéciale. On était vraiment très satisfaits de notre vitesse, de la voiture, de tout en fait, et on attend avec impatience le prochain rallye. Je ne m'attendais clairement pas à ce qu'un tel résultat soit possible et on peut être satisfaits de nos progrès.”

Et Kreim, qui abordera le Rally Liepāja avec huit points de retard sur Gryazin et un sur Ingram, de conclure :“Être devant Chris aurait été important du point de vue du championnat mais il était plus important de savoir où nous serions à la fin du rallye, car on a besoin de chaque kilomètre [qu'on peut faire] sur asphalte.”

