Un retour en ERC sous forme de one-off , au Rally di Roma Capitale en juillet dernier, s’est terminé de façon frustrante avec une roue cassée après des chronos dans le top 3 de six spéciales et alors que Kreim était cinquième au terme de la première étape. Il avait alors indiqué que monter un programme complet au niveau européen était sa priorité pour 2021.

“Je suis impatient d’être en mesure de viser les meilleurs temps sur les spéciales du FIA ERC pour la première fois depuis 2018”, dit Kreim, qui a derrière lui neuf départs et trois victoires en spéciale à ce niveau. “Dans le passé, j’ai toujours cherché à revenir en ERC et au Rally di Roma Capitale, nous avions déjà pu montrer notre potentiel. Cela nous donne envie de plus et j’espère que nous pourrons bâtir là-dessus en 2021. Je suis extrêmement motivé et l’intention est claire : attaquer au maximum.”