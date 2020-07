Kreim veut enrichir son palmarès en ERC

-

Fabian Kreim ma retrouver le théâtre de sa première victoire en Championnat FIA ERC1 Junior en disputant le Rally di Roma Capitale, du 24 au 26 juillet, sur une Volkswagen Polo GTI R5 en spécification Rally2.

Kreim a remporté deux titres nationaux en Allemagne avant de s'embarquer pour une première aventure dans le championnat d'Europe en 2018, avec une victoire de classe en Italie et un podium au général lors du Rally Islas Canarias parmi ses exploits cette saison-là.

ERC Les nouveaux venus en ERC Gobbin et Mabellini vont défier Polonski en Abarth Rally Cup à Rome IL Y A 5 HEURES

Après avoir lutté pour le titre ERC1 Junior, il s'est concentré sur l'obtention d'une troisième couronne nationale en 2019, objectif atteint sur une Škoda Fabia avec le copilote Tobais Braun.

Retrouvant son copilote de longue date Frank Christian, Kreim est passé de la Škoda à une Volkswagen pour la manche d'ouverture de l'ERC sur asphalte, pour viser un bon résultat au général et en ERC1 Junior.

“Je suis très content de notre participation à ce rendez-vous asphalte très technique et spécialisé”, dit le pilote de 27 ans. “J'ai testé la Polo GTI R5 sur asphalte et j'ai eu directement un bon feeling. La voiture a du potentiel, même si la tenue de route est complètement différente en termes de set-up. On va faire face à une adversité incroyable. Avec la VW Polo, on peut certainement encore gagner de l'expérience. Néanmoins, mon but est de me battre pour la victoire en ERC1 Junior.”

Et Christian d'ajouter : “Être de retour dans la voiture m'a procuré un feeling incroyablement bon après ces quelques mois, et de faire quelques kilomètres dans une auto de rallye. Fabian m'a demandé si je pourrais envisager de courir à Rome et je n'ai pas hésité une seule seconde.”

Kreim en Pole (Promotion)

La campagne de Kreim en ERC est soutenue par Pole Promotion, dont le propriétaire, Dennis Rostek, explique : “Nous avons lancé ce projet ensemble ces dernière jour et espérons motiver nos partenaires pour plus de participations en ERC. Sous la direction de Pole Promotion, nous avons développé de nombreux pilotes comme René Rast et Nikki Thiim en compétition internationale. En Fabian, nous avons l'un des meilleurs talents du rallye allemand, que nous voulons développer plus encore. Avec nos partenaire de longue date Porta Möbel et Volkswagen, nous avons réussi à réunir un bon package pour le Rally di Roma Capitale.”

Huit rallyes ERC voire plus pour le pilote allemand

Kreim a fait ses débuts en ERC au Rallye d'Ypres 2014, en Belgique, avant de signer une arrivée dans le top 5 au Barum Czech Rally Zlín en 2016 – pour sa première apparition sur une voiture de la catégorie reine des R5 dans le championnat.

Il a retrouvé l'ERC en 2018, s'embarquant pour une campagne ERC1 Junior complète sous la bannière de Škoda Auto Deutschland. Il a décroché trois podiums de classe et une victoire avec son copilote Frank Christian. Il a pris part à la finale à trois pour le titre ERC1 Junior au Rallye de Liepāja face à Nikolay Gryazin et Chris Ingram, terminant à la troisième place.

À ce jour, Kreim compte huit départs en ERC. Il a trois meilleurs temps en spéciale à son actif et sa troisième place au Rally Islas Canarias, en mai 2018, reste son meilleur résultat au général.

Trois champions nationaux en titre pour l'ERC1 Junior

La présence confirmée de Fabian Kreim au Rally di Roma Capitale porte à trois le nombre de champions nationaux en titre engagés dans le Championnat FIA ERC1 Junior. En plus du champion d'Allemagne 2019, celui de Pologne, Miko Marczyk, et celui de Roumanie, Simone Tempestini, courront en effet dans la catégorie des espoirs disposant d'une voiture de spécification Rally2. La liste complète des pilotes devant disputer le Rally di Roma Capitale en ERC1 Junior sera annoncée ultérieurement.

The post Kreim veut enrichir son palmarès en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Prêt à remettre ça : Al-Rashed prévoit son retour en ERC pour le Rallye de Liepaja IL Y A 8 HEURES