Kresta couvre d’éloges son fan numéro un avant Rome en ERC

Roman Kresta a chanté les louanges de Filip Mareš pour ses “progrès” dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Le pilote devenu patron d'écurie aligne la ŠKODA Fabia R5, soutenue par l'ACCR Czech Rally Team, qu'utilisent Mareš et son copilote Jan Hloušek en ERC1 Junior.

Mareš a grandi en regardant Kresta courir sur des épreuves de leur République tchèque natale et a fait part en plusieurs occasions de son admiration à celui qui est désormais son patron. Il a remporté la catégorie des jeunes pilotes disposant d'une voiture de type R5 au 76e Rallye PZM de Pologne, et il est en lice pour le titre alors que deux manches restent à disputer.

“La Spéciale de Qualification était de la plus haute importante au Rallye de Pologne, par conséquent nous nous étions préparés très précisément pour ce test initial”, dit Kresta. “Cependant, aucun d'entre nous ne s'attendait à ce que Filip soit le plus rapide. C'est un réel progrès dans ses performances. Tout a fonctionné en symbiose – stratégie, set-up de la voiture et pilotage de Filip. Durant tout le rallye, il a réalisé des chronos réguliers en spéciales, et même si une crevaison l'a finalement repoussé à la quatrième place, il a terminé au-delà des attentes. Maintenant, nous allons travailler encore plus dur pour obtenir le meilleur résultat possible à Rome.”

Avant le Rally di Roma Capitale comptant pour l'ERC, du 19 au 21 juillet, Mareš va défendre sa position de tête en championnat de République tchèque au Rally Bohemia qui se déroulera autour de Mladá Boleslav, où il réside, du 12 au 14 juillet.

