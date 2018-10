Kristensson contient un Sesks revigoré en tête de l’ERC Junior U27

Tom Kristensson s'est maintenu devant son coéquipier Mārtiņš Sesks dans la lutte qui les oppose pour la victoire en FIA ERC Junior Under 27 au Rally Liepāja, mais le local reste en lice pour le titre de la catégorie ERC3.

Après deux sorties de route au PZM Rallye de Pologne qui ont sapé sa confiance, Sesks a eu du mal à retrouver son rythme samedi, mais il l'a retrouvé d'entrée dimanche matin, remportant la première spéciale de la deuxième étape (ES7).

Cependant, Kristensson, son équipier au sein de l'ADAC Opel Rallye Junior Team, a répliqué immédiatement, gagnant les huitième et neuvième spéciales pour porter son avance à 22''3.

Bien qu'une victoire à domicile en ERC Junior des moins de 27 ans paraisse improbable pour Sesks à trois spéciales de l'arrivée, il est en mesure de décrocher le titre ERC3 pour lequel Kristensson est son principal opposant.

Miika Hokkanen, du Saintéloc Junior Team, est toujours troisième de l'ERC Junior U27 sur sa PEUGEOT 208 R2 équipée de Pirelli, mais pas en mesure de suivre le rythme des deux Opel. Kristóf Klausz conserve une solide quatrième place.

La lutte serrée pour la cinquième place entre Roland Stengg et Mattia Vita a pris fin dans l'ES9, le second renonçant à cause d'un souci technique à trois kilomètres de l'arrivée. Son abandon a donné à Stengg la cinquième position, une issue décevante pour l'Italien qui avait porté son avance à 7''2 sur les deux spéciales précédentes.

Catie Munnings a été promue à la sixième place des moins de 27 ans par l'abandon de Vita, et elle mène toujours en ERC Ladies’ Trophy. Les chances de titre d'Emma Falcón dans cette catégorie féminine ont toutefois encore grandi, le retrait de Vita l'ayant portée à la septième place de l'ERC3.

