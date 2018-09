Kristensson et Llarena en lutte pour la tête de l’ERC Junior U27

Tom Kristensson et Éfren Llarena sont lancés dans un duel pour la première place en FIA ERC Junior Under 27 au PZM Rallye de Pologne, le leader de ce championnat, Mārtiņš Sesks, étant parti en tonneau ce matin alors qu'il menait.

Sesks, qui court pour l'ADAC Opel Rallye Junior Team, avait entamé sa marche vers un potentiel titre en FIA ERC Junior U27 en se construisant une avance de 6''1, mais il a tout perdu dans l'ES4.

Roulant dans une des profondes ornières creusées dans les spéciales en terre au fil des passages des voitures, Sesks est parti en tonneau et a perdu plus de 17 minutes à l'arrivée de Stare Juchy. Il est rentré directement à l'assistance et a abandonné aussitôt, au vu de l'étendue des dégâts. Il sera de retour dimanche en Rally2.

Son équipier Kristensson a fixé le tempo depuis lors, gagnant les troisième, quatrième et cinquième spéciales pour compter un avantage de 15''2 sur Llarena qui représente le Rally Team Spain.

Miika Hokkanen a réalisé une solide performance pour compléter le podium provisoire, à 32''4 de Kristensson.

La cinquième spéciale a été interrompue par un accident du débutant Kacper Wróblewski, qui s'était emparé auparavant de la quatrième place quand Sebastian Johansson, avec lequel il bataillait, était sorti lui-même de la route dans la même spéciale que Sesks.

Son abandon a promu Mattia Vita en quatrième position, bien que l'Italien ait touché un arbre à mi-spéciale dans Świętajno – celle qui a piégé le leader du championnat ERC, Alexey Lukyanuk. Catie Munnings, du Saintéloc Junior Team, a quant à elle intégré le top 5 tout en occupant la tête de l'ERC Ladies’ Trophy.

Dominik Brož a fait son retour après avoir abandonné dans l'ES1, vendredi, avec dix minutes de pénalité. Il est sixième de la catégorie.

