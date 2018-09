Kristensson mène l’ERC Junior U27, Sesks abandonne encore

L'ADAC Opel Rallye Junior Team a connu des fortunes diverses en FIA ERC Junior Under 27 durant la boucle du samedi matin sur le PZM Rallye de Pologne, comptant pour le Championnat d'Europe FIA des Rallyes, Tom Kristensson occupant la tête de la catégorie mais Mārtiņš Sesks sortant de la route pour la deuxième fois en deux jours.

Kristensson a entamé la deuxième étape avec 20 secondes d'avance sur Efrén Llarena, mais a choisi avant tout de ne pas commettre d'erreur – en espérant ne pas concéder trop de temps à son rival du Rally Team Spain.

Llarena tenté d'en profiter, attaquant suffisamment fort pour passer à quelques centimètres d'un arbre dans Baranowo mais reprenant 3''6 au Suédois sur les trois spéciales de la matinée et conservant la deuxième place.

Tous deux ont été plus lents ce matin que Sesks, le leader du championnat remportant les spéciales 10 et 11 et se mettant en position d'inscrire le maximum de points en cette deuxième étape. Il avait abandonné samedi après un tonneau consécutif à un passage dans une des ornières creusées par les voitures sur les routes de terre entourant Mikołajki. Mais, reparti en Rally2 ce dimanche, il est de nouveau sorti de la route, dans Baranowo cette fois, et quittera donc la Pologne sans aucun point.

Miika Hokkanen est un solide troisième, à un peu plus d'une minute de Llarena, à bord de sa PEUGEOT 208 R2 préparée par le Saintéloc Junior Team, devant la 208 équipée en Pirelli de Mattia Vita.

Deuxième pilote Saintéloc, Catie Munnings reste cinquième et vise de marquer le maximum de points pour sa campagne en ERC Ladies’ Trophy.

La déveine de Dominik Brož s'est manifestée une fois de plus en cette deuxième étape. S'étant retiré dans la super spéciale d'ouverture, vendredi – en raison d'une panne électrique –, et reparti en Rally2 le lendemain, il a cette fois été immobilisé avec un radiateur cassé dans Baranowo.

