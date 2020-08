La caméra embarquée révèle la cause du retard de Breen à Liepaja en ERC

-

Une enquête du Team MRF Tyres a déterminé la cause du retard pris par Craig Breen au Rallye de Liepāja.

L’Irlandais, cinq fois vainqueur en Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, a figuré dans la lutte pour la quatrième place jusqu’à ce qu’il perde, avec son copilote Paul Nagle, près d’une minute dans la septième spéciale de ce rapide rendez-vous sur terre, en raison d’un pneu endommagé.



Lors d’une consultation des images de la caméra embarquée fixée sur la Hyundai i20 R5 de Breen, il a été découvert qu’un marqueur de virage avait été heurté par une voiture partie plus tôt, et s’était retrouvé sur la route. L’objet était impossible à voir depuis l’habitacle et Breen a roulé dessus pas inadvertance, mais il a été en mesure de terminer cinquième au général et d’encaisser les points de la quatrième place en ERC.



“Ce rallye a été difficile mais nous avons montré un bon rythme”, a dit Breen, qui est l’un des pilotes en charge du programme de développement de MRF Tyres en ERC avec son coéquipier finlandais Emil Lindholm.“Atteindre l’arrivée du rallye était important pour prendre de bons points et relever plus de données pour le développement des pneus.”



“Nous poussons ces pneus à la limite et nous sommes agressifs dans leur développement. Les produits MRF Tyres sont résistants et apprendre à développer les pneus est important. Nous sommes contents de la direction que prend ce travail de développement.”

“Être en mesure de gagner une seconde dans une spéciale a été une bonne chose et montre notre rythme. Ce qui nous est arrivé dans l’ES7 aurait pu arriver à tout le monde. Je suis impatient de continuer sur terre lors de la prochaine manche aux Açores.”

