La collaboration des fans cruciale pour une édition sans précédent du Rally di Roma Capitale en ERC

-

Les fans joueront un rôle clé dans le déroulement du Rally di Roma Capitale, la manche d'ouverture du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2020 qui devrait se dérouler du 24 au 26 juillet.

L'organisateur de l'événement, Motorsport Italia, dirigé par Max Rendina, a travaillé sans relâche depuis la mise en place des mesures de confinement pour s'assurer que toutes les mesures possibles sont prises afin de respecter les restrictions gouvernementales et les autres directives en cours de mise en place.

ERC Le champion Ingram à ERC The Stage : “Nous voulons revenir, et défendre le titre” HIER À 07:00

À deux mois du rallye, cette huitième édition se présente sous un jour très différent des précédentes afin de répondre aux nombreuses directives concernant le déroulement des événements sportifs en Italie.

Selon Motorsport Italia, "cela nécessitera quelques changements techniques et logistiques, mais surtout une grande collaboration de la part de tous".

Dans sa communication publiée aujourd'hui, l'organisateur du Rally di Roma Capitalie a déclaré : "Les fans et le personnel devront adopter des comportements corrects et mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour faire de cet événement une référence au niveau national et international, un exemple de l'amour que le monde du rallye porte à ce sport et est prêt à accepter des changements importants pour faire redémarrer la discipline et susciter à nouveau notre enthousiasme."

"Une plate-forme web est en cours de mise en place pour permettre l'enregistrement et le contrôle de toutes les personnes liées à l'événement : organisateurs, équipes, pilotes, personnel, médias et fans. Grâce à cette plateforme, qui sera disponible le mardi 26 mai sur externalwww.rallydiromacapitale.ithttp://www.rallydiromacapitale.it/None en même temps qu'un guide d'utilisation détaillé, les fans devront s'inscrire et préciser les zones qu'ils ont choisies pour regarder le rallye."

"Motorsport Italia met en place une importante structure de contrôle et de prévention visant à offrir le grand spectacle dont le Rally di Roma Capitale est capable. Un tel spectacle ne sera possible que grâce à un comportement responsable de chacun d'entre nous."

"C'est un changement culturel qui va redessiner le monde du rallye connu avant l'urgence du COVID-19. Ce changement dépendra de tous les fans et enthousiastes pour fournir les efforts nécessaires afin de permettre non seulement au Rally di Roma, mais aussi à tout le secteur, de redémarrer dans cette saison atypique."

The post La collaboration des fans cruciale pour une édition sans précédent du Rally di Roma Capitale en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Ingram et Whittock, champions de l’ERC, en vedette dans ERC The Stage 20/05/2020 À 13:00