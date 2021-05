Adrienn Vogel a poursuivi sa préparation pour le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA 2021 avec un podium de catégorie au Rajd Memoriał Janusza Kuliga, le week-end dernier.

La Hongroise, qui prévoit de faire des apparitions en ERC3 cette année, s’est classée 11e au général sur la Ford Fiesta Rally4 qu’elle partageait avec sa copilote Ivett Notheisz.

C’était la première expérience pour Vogel avec les plus grandes roues et plus gros freins de la Fiesta, et tout le travail de set-up a été qualifié de succès avec plusieurs chronos dans le top 6 du général.

ERC Paolo Andreucci a été « impressionné » après avoir fait faire ses débuts en compétition à la Clio 11/05/2021 À 12:56

« Ce week-end a été tout simplement fabuleux, tout était professionnel », a réagi Vogel. « Les organisateurs ont fait un excellent travail, tout comme notre équipe Orsák Rallysport et celle du Roger Racing Team en soutien. Nous les remercions pour leur travail et, bien sûr, nous sommes très reconnaissantes aussi envers nos partenaires. »

Vogel et Notheisz seront à nouveau présentes en compétition pour la deuxième manche du championnat de Hongrie, l’Ózd-Eger Rally ce week-end, qu’elles disputeront sur une Peugeot 208 de la Rally Cup Hungary. Un retour sur la Fiesta est prévu pour le Carlson Rallysprint Kopná, en République tchèque, les 21-22 mai.

ERC L’ancien champion ERC Kopecky de retour sur les lieux de ses débuts 11/05/2021 À 10:15