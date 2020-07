La concurrente ERC3 Vogel en forme sur son premier rallye en 2020

-

Adrienn Vogel a bien débuté sa campagne 2020 en finissant sixième de sa classe sur 16 partants au Rallye Bohemia le week-end dernier, que la Hongroise a disputé dans le cadre de sa préparation pour le Rally di Roma Capitale de la semaine prochaine.

Vogel et sa copilote Ivett Nothiesz ont aussi terminé premières féminines sur cet exigeant rendez-vous asphalte en République tchèque, qui marquait leur première apparition avec une Ford Fiesta Rally4 toute neuve.

ERC Liste des engagés du Rally di Roma Capitale : 56 concurrents ERC sur 87 équipages, 42 Rally2 et ce HIER À 14:00

“C'était notre premier week-end de course avec la nouvelle Ford Fiesta Rally4, une version un peu plus agressive de la précédente Fiesta R2”, a expliqué Vogel.“Il m'a fallu un moment de m'habituer au nouveau programme de la voiture mais finalement, ça a été très agréable. Nous avons gagné au classement féminin avec un gros avantage, nous avons été près de huit minutes plus rapides que le second équipage de la catégorie. En R2, nous avons fini à la sixième place sur 16 voitures. Cela a donc été une excellente occasion de préparer le Rally di Roma en FIA ERC.”

Le Rallye Bohemia marquait aussi la première collaboration entre l'équipe Roger Racing de Vogel, basée en Hongrie, et la structure tchèque Orsák Rallysport. Après l'arrivée, Vogel a souligné le professionnalisme de l'équipe Orsák.

“Ils nous ont donné une auto parfaite, ils ont fait un excellent travail”, a-t-elle réagi. “Tout a été excellent, ce fut une expérience inoubliable de courir avec une équipe tchèque devant le public tchèque. Ces gens sont vraiment passionnés de rallye et ça réchauffait le cœur de voir des familles sur les spéciales, avec de très jeunes enfants, pour prendre des photos. Nous sommes impatientes de revenir en République tchèque.”

Vogel lancera donc sa campagne en Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA lors du Rally di Roma Capitale, du 24 au 26 juillet.

The post La concurrente ERC3 Vogel en forme sur son premier rallye en 2020 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Gobbin respecte la tradition en faisant sa première campagne ERC avec Abarth HIER À 13:00