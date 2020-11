“ Malheureusement, la douleur à l’épaule a empiré durant la nuit et nous sommes obligées d’abandonner” , a dit la pilote de 26 ans qui veut sensibiliser, à travers sa présence en ERC, à la mucoviscidose, une maladie affectant les poumons et le système digestif dont elle souffre, grâce à sa campagne #CorrerePerUnRespiro (Courir pour respirer).

“ Vous savez que je ne suis pas quelqu’un qui abandonne facilement, ce n’est pas la première fois que cela m’arrive mais, dans ce cas, j’aurais dû disputer 15 épreuves spéciales et le risque était d’aggraver la situation. Le moral est assez bas, la préparation pour une telle course est très difficile et ne pas y participer est frustrant, mais je n’ai pas d’autre choix. La nuit dernière, je me suis réveillée pour prendre un antidouleur et quand j’ai allumé le téléphone, un message est apparu sur le premier réseau social que j’ai ouvert par inadvertance : « Parfois tu gagnes, parfois tu apprends ». Je veux vraiment croire que, cette fois aussi, rien n’arrive par hasard.”

La course pour le souffle de Rachele Somaschini (#CorrerePerUnRespiro) Comme nous le disions, Rachele Somaschini utilise donc sa première aventure au sein de l’ERC pour sensibiliser le public à la mucoviscidose, une maladie qui affecte les poumons et le système digestif dont elle souffre, grâce à sa campagne #CorrerePerUnRespiro (Courir pour respirer).

La Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica ONLUS FFC (Fondation pour la recherche sur la mucoviscidose) encourage, sélectionne et finance des projets de recherche avancée visant à améliorer la durée et la qualité de vie des patients et à vaincre définitivement la mucoviscidose. Reconnue par le MIUR (le ministère de la Santé italien) comme un promoteur de la recherche scientifique sur la maladie, elle s’appuie sur un réseau de 900 chercheurs et sur le travail de plus de 140 délégations et groupes de soutien.