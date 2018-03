La dernière spéciale du vendredi retardée par un accident de Kasperczyk aux Açores ERC

La dernière spéciale du vendredi sur le Rallye Azores Airlines a été retardée par un accident de Tomasz Kasperczyk, dont la Ford Fiesta R5 du Tiger Energy Drink Rallye Team a temporairement bloqué ce second passage dans Sete Cidades.

Kasperczyk a envoyé sa voiture en tonneau à un endroit isolé de Sete Cidades, et aucun spectateur ne se trouvant à proximité pour l'aider, ses adversaires partis derrière lui ont dû l'aider à la remettre sur ses roues afin de dégager la route.



“Je suis vraiment désolé pour les gars de derrière car j'ai bloqué la route”, a expliquéKasperczyk à l'arrivée de la spéciale.“J'ai quitté la trajectoire et suis allé trop au large. J'ai heurté quelque chose mais je ne sais pas quoi. On a un petit peu endommagé la voiture, mais l'équipage va bien. Elle fonctionne bien, donc on va rejoindre l'assistance et puis se battre jusqu'à la fin. Je suis en colère à cause de cette erreur.”



Dix pilotes se sont trouvés retardés ou bloqués derrière Kasperczyk et se verront attribuer les chronos du rallye national par les organisateurs. La dernière spéciale a repris après que la voiture de Kasperczyk a été dégagée – avec notamment le leader de l'ERC Junior U27, Mārtiņš Sesks.