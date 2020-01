La fédération irlandaise a joué un rôle crucial dans l’opportunité de Devine en ERC

Si Callum Devine a été confirmé en FIA European Rally Championship pour 2020, c'est en grande partie grâce au programme de la fédération irlandaise visant à aider les jeunes talents à atteindre le sommet.

La Motorsport Ireland Rally Academy, qui est désormais dans sa seconde année, est conçue pour faire progresser, soutenir et promouvoir les jeunes pilotes irlandais, alors qu'ils gravissent les échelons du rallye jusqu'au sommet.



Devine fait partie des trois jeunes talents qui bénéficient de ce programme, avec Josh McErlean et James Wilson, qui vont concourir dans les championnats britannique et irlandais respectivement.



Leo Hassett, PDG de Motorsport Ireland, déclare : “Que nous soyons dans cette position témoigne parfaitement du travail accompli par l'Academy. Ces jeunes hommes et leurs copilotes ont l'opportunité de concourir au plus haut niveau de ce sport, que ce soit à domicile ou internationalement.”



“Cette opportunité unique n'est possible que grâce au soutien incroyable que nous avons reçu de Sport Ireland et de la Team Ireland Foundation, qui est généreusement soutenue par, entre autres, John Coyne et John Campion.”



“Bien sûr, il ne faut pas oublier Hyundai Motorsport Customer Racing et son travail avec l'académie, ni la capacité prouvée du Billy Coleman Award à identifier les talents et à les récompenser par ce type d'expérience, qui leur sera inestimable dans leur carrière à venir en tant que pilotes représentant l'Irlande sur la scène internationale.”



Sean McHugh, coordinateur de la MI Rally Academy, ajoute : “Nous sommes ravis de voir progresser la carrière de ces trois jeunes pilotes irlandais. Que les trois derniers vainqueurs en date du Billy Coleman Award disputent des championnats majeurs à domicile et à l'étranger au volant de voitures de pointe démontre l'impact significatif de la Rally Academy.”

