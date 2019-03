La fédération portugaise FPAK en ERC Nations’ Cup, avec Pedro Antunes en ERC3 Junior

L'espoir portugais Pedro Antunes va disputer une saison complète en Championnat FIA ERC3 Junior avec le soutien de son ASN nationale, la Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).

Il fait partie d'une équipe de deux pilotes sous la bannière du FPAK Racing Team ERC, au volant d'une Peugeot 208 R2 équipée de Pirelli, avec Aloísio Monteiro en chef de file sur une ŠKODA Fabia R5.

Antunes et Monteiro viseront les points pour le FPAK Portugal Team ERC dans le cadre de la coupe des nations de l'ERC. Si Monteiro s'est bâti une expérience de l'ERC en 2018, Antunes n'a que deux départs en championnat d'Europe à son actif. Cependant, le pilote de 25 ans est très bien considéré dans son pays pour avoir remporté le titre 2RM en 2017 avant de prendre la troisième place finale de la Peugeot Rally Cup Iberíca en 2018.

Après s'être imposé dans la série mono-marque au Rallye Serras de Fafe le mois dernier avec son copilote Paulo Lopes, Antunes va disputer pour la troisième fois le spectaculaire rallye sur terre des Açores qui ouvrira la saison ERC du 21 au 23 mars.

Ni Amorin, président de la FPAK, a expliqué pourquoi la fédération soutient une campagne ERC en 2019. “Nous croyons dans la capacité de Pedro Antunes à obtenir les meilleurs résultats possibles. De plus, c'est une initiative qui impliquera Eurosport Events, promoteur de l'ERC, et créera toute la dynamique de promotion et de diffusion. Ce sera un outil important pour faire parler du sport auto national et de ses pilotes.”

Pour la star émergente qu'est Antunes, cette campagne en ERC3 Junior est une immense opportunité. “Tout le monde entame la saison en pensant pouvoir gagner, mais au final, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur”, dit-il. “C'est ma première année complète en ERC Junior et nous ne savons donc ce que que nous pouvons faire, mais le podium sera notre objectif. L'opportunité que j'ai avec le FPAK Portugal Team ERC est très bonne pour nous et pour les gens, au Portugal, qui aiment le sport auto. Je suis très content d'avoir cette opportunité, et très reconnaissant.”

Jean-Baptiste Ley, Coordinateur de l'ERC, a déclaré :“La décision de la FPAK de se positionner derrière cette excitante initiative est une très bonne nouvelle qui témoigne de l'attraction de l'ERC et de l'ERC Nations’ Cup. Nous remercions ses membres de leur soutien. En moins d'une année, quatre ASN [associations sportives nationales] se sont impliquées, et d'autres suivront bientôt.”

Lancée en 2018, la coupe des nations ERC est réservée aux équipes soutenues par leur fédération ou association nationale du sport automobile. Les résultats des deux voitures les mieux classées sont pris en compte, les équipes additionnant leurs six meilleurs scores sur un total possible de huit. Un maximum de trois voitures, que ce soit en quatre ou en deux motrices ainsi qu'en combinant les deux, peuvent viser les points sur chaque rendez-vous. Ces points étant attribués aux classements des quatre et deux roues motrices, une fédération ou association peut inscrire un maximum de 50 points (25 en 4RM, 25 en 2RM) sur chaque rallye.

Jusqu'à ce jour, l'ACCR Czech Team, l'ADAC Opel Rallye Junior Team (vainqueur en 2018) et le Rally Team Spain avaient annoncé leur engagement pour 2019 en ERC, le FPAK Portugal Team ERC les ayant désormais rejoints.

Par ailleurs, le concurrent ERC1 Aloísio Monteiro a recruté l'expérimenté Sancho Eiró pour le copiloter dans sa ŠKODA Fabia R5 en ce qui sera sa seconde saison en championnat d'Europe, après son arrivée depuis la scène nationale en 2018.

