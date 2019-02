La fédération tchèque continue de soutenir Mareš en ERC Junior

Le statut de grand espoir de la République tchèque dont jouit Filip Mareš a été une nouvelle fois confirmé par la fédération du sport automobile de son pays.

C'est aujourd'hui à Prague, capitale du pays, que l'Autoclub de République tchèque a réaffirmé son soutien au jeune talent de 27 ans originaire de Mladá Boleslav, qui disputera le Championnat d'Europe FIA des Rallyes ainsi que celui de République tchèque sous la bannière de l'ACA ŠKODA AUTOKLUB TEAM et de l'ACCR Czech Team respectivement.

L'ACA ŠKODA AUTOKLUB TEAM est l'alliance entre l'Autoclub de République tchèque, ŠKODA Auto et Autocentrala, un réseau tchèque de revendeurs ŠKODA. Le Kresta Racing de Roman Kresta alignera la ŠKODA Fabia R5 de Mareš et de son copilote Jan Hloušek pour une campagne de quatre manches en ERC1 Junior et complète dans le championnat national. Michelin est un nouveau partenaire du projet pour 2019.

En donnant à Mareš et Hloušek l'opportunité de prouver leur talent au niveau national et international à la fois, l'Autoclub de République tchèque peut être félicité de ses efforts pour aider de jeune pilotes à progresser alors que des finances limitées les auraient empêchés de le faire.

Avec le soutien de l'Autoclub de République tchèque, Mareš a lutté pour le titre dans la catégorie ERC Junior des moins de 27 ans en 2017. Même s'il ne s'agissait que de sa première saison au niveau international, il a excellé en terminant troisième du championnat. Sa récompense pour 2018 était le volant d'une ŠKODA Fabia R5 et une campagne nationale, ainsi que quelques rendez-vous ERC, pour la première saison d'un programme de trois ans.

“La saison dernière a été principalement une question d'apprentissage et de familiarisation avec la voiture”, dit Mareš. “Cette année, nous aimerions montrer nos qualités et lutter régulièrement pour les premières places. J'ai travaillé sur mon style de pilotage durant l'hiver, pour m'améliorer par rapport aux deux dernières manches sur terre de l'ERC l'année dernière. Bien sûr, nous travaillons aussi le fitness et les notes, mais nous entrons maintenant dans la dernière phase de préparation afin d'être prêts au maximum pour la première manche du championnat de République tchèque, le rallye de Valašská.”

Jean-Baptiste Ley, Coordinateur de l'ERC, a accueilli avec satisfaction la poursuite du soutien de l'Autoclub de République tchèque au jeune espoir et revenant Filip Mareš en ERC1 Junior. “Il faut applaudir l'Autoclub de République tchèque pour ce qu'il fait afin d'aider un jeune espoir et nous nous réjouissons qu'il reconnaisse l'ERC comme la plateforme idéal dans le développement continu de Filip et Jan.”

Mareš est un parmi plusieurs lauréats de l'ERC Junior à acquérir de l'expérience sur une voiture de type R5. La liste comprend les noms de Fabio Andolfi, Emil Bergkvist, Jan Černý, Marijan Griebel, Nikolay Gryazin, Jari Huttunen, Chris Ingram, Stéphane Lefebvre, Tamara Molinaro, Łukasz Pieniazek, Ralfs Sirmacis et Aleks Zawada.

Le Kowax Valašská Rally ValMez ouvrira le championnat de République tchèque du 29 au 31 mars.

