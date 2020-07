La Fiesta de Torn en tête de la lutte entre les nouvelles Rally4

-

Ken Torn mène l'ERC3 et l'ERC3 Junior dans sa toute nouvelle Ford Fiesta Rally4. Pedro Antunes est second dans la tout aussi nouvelle Peugeot 208 Rally4.

Après une crevaison dans la première spéciale, Pep Bassas, du Rallye Team Spain, a donné le rythme dans l'ES2 et l'ES3.

ERC Fin du 1er jour : Six sur six pour Lukyanuk, leader du Rally di Roma Capitale en ERC IL Y A 5 HEURES

Il a encore été le plus rapide lors de la cinquième spéciale et il est troisième de sa catégorie ce soir, suivi d'Amaury Molle, William Creighton, Adam Westlund et Nikolai Landa.

