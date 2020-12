Hyundai Motorsport Customer Racing a entamé les tests de sa toute nouvelle i20 N Rally2, qui sera éligible pour le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA à partir de l’été 2021, comptant sur Jari Huttunen et Ott Tänak pour prendre en charge la partie initiale du travail de développement.

Huttunen, ancienne tête d’affiche de l’ERC3 Junior, et Tänak, une fois vainqueur d’un rallye ERC, ont piloté la nouvelle arme du constructeur coréen pour 2021 sur la terre en Italie le mois dernier.

Ces essais, qui ont été suivis d’un déverminage près du quartier général de Hyundai Motorsport Customer Racing à Alzenau, en Allemagne, ont marqué le début de ce que le constructeur décrit comme une “phase exhaustive de tests”qui se poursuivra au cours des prochains mois sur une variété de surfaces.

Selon Hyundai Motorsport Customer Racing, le roulage initial a dépassé les 500 kilomètres et a été concentré sur “l’évaluation des principales caractéristiques en matière de tenue de route et de maniabilité du nouveau châssis”.

Un communiqué de l’entreprise ajoute : “Le roulage a procuré une première opportunité aux designers et ingénieurs de glaner de l’information sur la performance individuelle de chaque pièce de la voiture, qui a été conçue en partant d’une feuille blanche et est basée sur le nouveau modèle i20 de route.”

“Le retour technique des deux pilotes sera utilisé pour lancer le développement de l’i20 N Rally2, et servira de base aux ingénieurs du département Customer Racing [compétition client] qui commenceront à apprendre l’équilibre et le comportement du nouveau châssis. Au cours des mois à venir, les essais menés par des pilotes ayant une expérience du Championnat du monde des Rallyes et de la R5, ainsi qu’une expertise des surfaces diverses, rejoindront la phase de développement. Ensemble, ils assureront que le package final livré aux clients soit complet, avec une excellente tenue de route en fonction de la surface ou du style de pilotage individuel.”

La Hyundai i20 N Rally2 remplace la Hyundai i20 R5, en service depuis 2015, et “construit sur l’expérience gagnée par le département [clients] au cours des cinq dernières années pour fournir un package amélioré dans tous les domaines.”

Les commandes sont maintenant lancées, la livraison aux clients devant débuter dans la seconde moitié de 2021.

Andrew Johns, Leader de Hyundai Motorsport Customer Racing Operations, a déclaré : “Les premiers tests de la Hyundai i20 N Rally2 sont le début de notre travail sur la nouvelle voiture. Bien que ces premières journées aient été concentrées sur le châssis et la maniabilité, durant la phase de développement, nous roulerons sur toutes les surfaces et étendrons nos objectifs afin d’être sûrs que chaque domaine du châssis soit optimisé pour différents set-ups et styles de pilotage. Les tests en Italie ont aussi donné le ton pour la phase de développement.”

Et Johns de poursuivre : “Avec Ott et Jari, nous avons deux pilotes très talentueux, et avec leur feed-back technique – ainsi que celui des autres pilotes qui rejoindront les tests dans les mois à venir –, nos ingénieurs seront en mesure d’assurer que l’i20 N Rally2 soit un bon package global.”

Tänak a déclaré quant à lui : “J’ai eu deux journées bien occupées avec la Hyundai i20 N Rally2, et avec le département Customer Racing, nous avons pu effectuer un gros travail sur la suspension et l’équilibre du châssis. Avec un nouveau design, recueillir de premières informations sur la voiture est toujours important, et mener les premiers essais avant la fin de l’année donne à l’équipe une chance de travailler durant l’hiver et au début de la nouvelle année – je serai alors impatient de les rejoindre pour d’autres journées de développement.”

