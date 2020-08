La Junior ERC3 Somaschini aide à collecter 20 000 euros pour la recherche sur la mucoviscidose

-

Les efforts de Rachele Somaschini pour sensibiliser à la mucoviscidose par le biais de sa campagne #CorrerePerUnRespiro ont permis de faire un don de 20 000 euros à l'initiative de recherche de la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica.

Ce montant généreux provient d'un personnage nommé Franco. Celui-ci a rencontré la recrue de l'ERC3 Junior, qui souffre de cette maladie, alors qu'elle offrait des baptêmes à grande vitesse avec une voiture de rallye dans le cadre d'une collecte de fonds caritative.

“J'ai rencontré Rachele par hasard”, a déclaré Franco. “J'ai décidé de participer avec un ami à cette manifestation caritative près de chez moi, où Rachele offrait un tour dans sa voiture de rallye pour une œuvre de charité. Je suis tombé amoureux de sa cause.”

“Je ne connaissais pas les problèmes liés à la mucoviscidose, mais j'ai décidé d'en savoir plus sur cette maladie, afin de mieux la comprendre, et j'ai ressenti le désir d'aider. Pendant cette période, j'ai eu un accident domestique avec une scie circulaire, dans lequel je me suis coupé trois doigts de la main. J'ai décidé de transformer cette blessure en quelque chose de positif. J'ai toujours eu une passion pour les voitures. Être assis dans une voiture de rallye a été une expérience incroyable, et depuis, je suis les courses de Rachele avec passion. Elle est comme un ouragan.”

La campagne #CorrerePerUnRespiro (Courir Pour Respirer) de Rachele a permis de récolter plus de 160 000 euros pour la recherche sur la mucoviscidose, une maladie génétique pour laquelle un remède est actuellement en phase pré-clinique.

“Je suis extrêmement reconnaissante pour cette importante donation”, a déclaré Somaschini, qui a fait ses débuts en ERC3 Junior au Rally di Roma Capitale le mois dernier.“Nous savons combien il est difficile pour nous de collecter des fonds. Je suis très heureuse de voir que notre travail inlassable de sensibilisation va droit au cœur des gens.”

“C'est mon premier objectif, c'est pourquoi je remercie beaucoup Franco pour son aide. Les rencontrer, lui et sa famille, nous a donné beaucoup d'énergie positive et d'espoir, que je voudrais partager avec tous ceux qui croient en la recherche sans renoncer, les yeux fixés sur le but.”

L'aventure en ERC3 Junior de Somaschini, sur une Peugeot 208 Rally4 équipée de Pirelli, se poursuivra sur le Rallye de Liepāja du 14 au 16 août.

La course pour respirer de Rachele Somaschini (#CorrerePerUnRespiro)Rachele Somaschini utilise sa première campagne au sein de l'ERC pour sensibiliser le public à la mucoviscidose, une maladie dont elle souffre et qui affecte les poumons et le système digestif, grâce à sa campagne #CorrerePerUnRespiro (Courir Pour Respirer).

La Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica ONLUS FFC (Fondation pour la recherche sur la mucoviscidose) encourage, sélectionne et finance des projets de recherche avancée visant à améliorer la durée et la qualité de vie des patients et à vaincre définitivement cette maladie. Reconnue par le Ministère italien de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche (MIUR) comme un promoteur de la recherche scientifique sur la maladie, elle s'appuie sur un réseau de 900 chercheurs et sur le travail de plus de 140 délégations et groupes de soutien.

#CorrerePerUnRespiro est une campagne de sensibilisation créée par Rachele Somaschini qui associe sa passion pour le sport automobile à ce qui lui est le plus cher : la sensibilisation à la mucoviscidose et le soutien à sa recherche.

Les personnes qui souhaitent faire un don peuvent le faire par virement bancaire à l'adresse suivante :

Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica ONLUS

IBAN IT 27E0 2008 1171 8000 1021 34939

Référence : #CorrerePerUnRespiro

