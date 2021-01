Rachele Somaschini, qui a inscrit des points pour sa première campagne en FIA ERC3 Junior l’an dernier, va courir sur glace sur week-end pour assouvir sa soif de compétition.

L’Italienne de 26 ans, qui a utilisé son programme en championnat d’Europe pour sensibiliser à la mucoviscidose – une maladie dont elle souffre – via son mouvement #CorrerePerUnRespiro, va prendre part aux manches décisives de The Ice Challenge à Pragelato, dans son pays, ce week-end (24 janvier) et le 14 février.

ERC Souvenirs, souvenirs : quand les stars de l’ERC s’affrontaient au Rallye Monte-Carlo HIER À 05:00

Cela fait suite à ses débuts dans cette compétition à Livigno le 9 janvier, où elle s’était classée 23e sur 45 au volant d’une Citroën C3 R5 de l’équipe RS Team exploitée par Sportec Engineering.

“C’est toujours sympa de se lancer dans de nouvelles aventures”, a dit Somaschini. “Au final, pour apprendre, il faut bien commencer quelque chose. Je dois dire que, en dépit des difficultés initiales, je me suis trouvée assez rapidement à l’aise avec ce type de pilotage. C’est très sympa et ça aide à développer contrôle et réactivité avec les dynamiques inhabituelles de la voiture.”

“Je nourris le grand rêve d’être en mesure de prendre le départ de l’Arctic Rally Finland, la seconde manche du Championnat du Monde des Rallyes 2021, et participer à l’Ice Challenge est un super entraînement. Et si cela devient possible, je veux être prête.”

ERC Suzuki Motor Iberica s’engage en ERC2 avec la Swift R4lly S HIER À 11:00